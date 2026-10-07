Mauro Júnior foi convocado pela primeira vez para a Seleção - Patrick Hamilton / AFP

Mauro Júnior foi convocado pela primeira vez para a SeleçãoPatrick Hamilton / AFP

Publicado 07/10/2026 21:31

Lateral-esquerdo, Mauro Júnior foi convocado pela primeira vez para atuar pela Seleção Brasileira principal, aos 27 anos de idade. O jogador já havia defendido o Brasil nas categorias de base, mas afirmou que há muita diferença entre as duas experiências, destacando as emoções que teve nesta Data Fifa, em entrevista à ESPN.

"Eu joguei pelas categorias de base do Brasil e esperava que fosse a mesma sensação, mas foi completamente diferente. Também há muito mais pressão sobre a equipe agora. Eu já conhecia muitos dos jogadores, o que facilitou um pouco as coisas", destacou Mauro.

Ele iniciou sua carreira como um meio-campista armador e em sua chegada à Holanda, foi comparado com Romário e Ronaldo Fenômeno pela imprensa local. Nesta época, o jogador teve Vinicius Júnior como seu companheiro de equipe na Seleção Sub-20, e relembrou a situação.

"Na época, eu ainda era meio-campista ofensivo, e não lateral. E ele não era o astro que é hoje (risos). É muito especial. Tenho a camisa da minha estreia em casa, e todos os jogadores a autografaram", disse sobre o tema.

Sobre os amistosos

Mauro Júnior está jogando na Holanda há nove anos, ao longo desse período, os torcedores locais e a própria federação holandesa tiveram o desejo de naturalizar o atleta para poder atuar pela Laranja Mêcanica. Mesmo com o carinho e identificação, ele recusou para realizar o desejo de atuar pelo Brasil.

Ao longo da entrevista, o lateral relatou a emoção de entrar em campo com todos os detalhes: "Eu já estava me aquecendo no início do primeiro tempo porque o Douglas Santos havia batido de cabeça em outro jogador (...) O técnico queria ver alguns jogadores novos, então eu esperava ter alguns minutos. Foi um grande momento", afirmou sobre a expectativa que se realizou.

Contudo, o atleta descreveu que no calor do momento não teve este lado tão emotivo, e só foi entender o que havia acontecido após o fim de sua primeira partida, no empate em 1 a 1 com a Austrália.

"Quando tudo acabou, peguei meu celular e vi as mensagens da minha esposa e da minha família. Elas disseram que o sonho delas também tinha se tornado realidade, e foi aí que percebi que realmente era algo muito importante. É muito especial", indagou emocionado.

Por fim, Mauro falou sobre como era o dia a dia com Carlo Ancelotti, e sua relação pessoal com o treinador.

"Ele é um técnico lendário. A maneira como ele lidera o grupo é muito impressionante. Ele é um homem muito gentil e me dá muita confiança", e ainda acrescentou: "Ele gosta de mim como jogador e como pessoa, e está de olho em mim. Ele também disse que, se eu continuar fazendo o que estou fazendo e continuar jogando bem, há uma boa chance de ele me convocar novamente", reforçando a possibilidade de uma possível volta e finalizando o assunto.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo