Lionel Messi se despede da Argentina: 'Foi um caminho incrível' - Luis Robayo / AFP

Lionel Messi se despede da Argentina: 'Foi um caminho incrível'Luis Robayo / AFP

Publicado 07/10/2026 16:12

Depois de entrar em campo para sua despedida da seleção argentina, com gol e homenagens em vitória por 3 a 0 sobre Benim no Monumental de Nuñez , Lionel Messi publicou carta emocionada com agradecimentos finais. O camisa 10 compartilhou a dedicatória no Instagram, junto a fotos do amistoso desta segunda-feira (6), e recebeu felicitações de Cristiano Ronaldo.

"Ontem foi minha última partida e já sinto saudades de vestir a celeste e branca (camisa da Argentina). Sei que estou tomando a decisão correta. Foi um caminho incrível, cheio de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho claro que cada passo que dei valeu a pena", iniciou o craque argentino.

"E sobraram muitas coisas para dizer. É impossível para mim expressar tudo o que eu sinto em umas palavras ou em um post. Esta jornada teria sido impossível sem minha família, que sempre esteve ao meu lado e me bancou, sobretudo nos momentos difíceis, quando eu mais precisava", prosseguiu.

Em seguida, Messi estendeu os agradecimentos a amigos, companheiros, técnicos e clubes pelos quais passou durante a carreira. Neste trecho, relembrou a figura de Diego Maradona, ídolo do povo argentino, que segundo ele ajudou a seleção em vida e após a morte.

"Também fora imprescindíveis meus amigos, todos os companheiros e técnicos que tive, junto com suas comissões técnicas. Não quero me esquecer de Diego (Maradona), que pôs nosso país onde merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui conosco e também do céu, em cada passo que demos", agradeceu o camisa 10.

"Obrigado aos clubes que joguei, por sempre respeitarem meus sentimentos e permitirem que eu me dedicasse ao meu país quando precisávamos vestir a camisa da seleção. E, claro, obrigado a Deus: sem sua orientação e sua vontade, nem sequer estaríamos sonhando em ter chegado até aqui", escreveu Messi.

Por fim, Lionel arrematou se mostrando "um agradecido" pelo apoio da torcida. "Sou um agradecido. Amo muito vocês, vou sentir saudades de vocês e sempre lhes vou agradecer por ter estado ao nosso lado, ao meu lado", completou.

Cristiano Ronaldo faz comentário

Nos comentários da publicação, o astro português Cristiano Ronaldo, rival de Messi nas épocas de Real Madrid e Barcelona e nas disputas pela Bola de Ouro, demonstrou todo o respeito pelo craque argentino pelo momento de despedida.

"Léo, tantos anos defendendo seu país e uma história que ficará para sempre. Todo meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço", escreveu CR7.

Confira a postagem de Messi



