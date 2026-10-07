Thiago Mendes é o capitão do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes é o capitão do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/10/2026 23:14 | Atualizado 07/10/2026 23:35

Capitão do Vasco, Thiago Mendes vibrou com a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo , nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. Volante teve gol anulado por impedimento no limite no segundo tempo, mas preferiu destacar o "trabalho coletivo" da equipe como fator para a sequência de bons resultados. Cruz-Maltino chegou à quarta vitória seguida.

"Não só eu, mas a equipe toda está de parabéns. É o trabalho coletivo de todo mundo que está fazendo a nossa equipe crescer neste momento. Está todo mundo feliz pelo desempenho dentro de campo, pelo trabalho que vinha fazendo nesta paralisação (Data Fifa). Sabemos que temos que dar a volta por cima para nos distanciarmos mais ainda da zona do rebaixamento. Temos que dar um passo de cada vez, focar no campeonato. Sábado já tem mais um jogo importante e vamos em busca de mais pontos pela frente", iniciou Thiago Mendes, em entrevista à "Prime Video".

Em seguida, o volante destacou o trabalho do português Pedro Emanuel à frente do Vasco. Na fala, exaltou o estilo de jogo aplicado pela equipe, com e sem a bola, e comemorou que o esforço esteja sendo recompensado nos últimos jogos.

"O trabalho que nosso treinador vem fazendo está de parabéns. A equipe está bem compacta, sabemos jogar com bola e sem a bola. Isso a gente vem mostrando em todos os jogos. Nem todos os jogos vai acontecer da nossa equipe sair vencedora, mas o trabalho vocês podem ver que está sendo recompensado no final. Hoje deu tudo certo e nós pudemos sair com um resultado positivo", completou.

Situação do Vasco na tabela

Vitorioso no clássico, o Cruz-Maltino saltou para a 14ª posição do campeonato e respirou na briga contra o rebaixamento. Agora, a equipe de São Januário tem 34 pontos, um atrás do 13º colocado Botafogo, e três a frente do Internacional, primeiro time dentro do Z-4. Vale lembrar que o Vasco tem um jogo a menos em relação ao clube porto-alegrense.

Próximos compromissos do Cruz-Maltino

Neste sábado (10), o Vasco volta a campo para enfrentar o Remo, às 18h (de Brasília), em São Januário, na tentativa de manter a sequência positiva. Depois, volta as atenções à semifinal da Sul-Americana, na qual enfrenta o Boca Juniors. O duelo de ida será na terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera. A volta acontecerá no dia 20, mesmo horário, no Rio de Janeiro, ainda sem palco definido.