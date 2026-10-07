Thiago Mendes é o capitão do VascoMatheus Lima / Vasco
Thiago Mendes festeja série de vitórias do Vasco: 'Todo mundo feliz'
Cruz-Maltino emendou o quarta triunfo seguido na temporada; ao bater o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta (7), o clube respirou no Brasileirão
Thiago Mendes festeja série de vitórias do Vasco: 'Todo mundo feliz'
Cruz-Maltino emendou o quarta triunfo seguido na temporada; ao bater o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta (7), o clube respirou no Brasileirão
Veja os relacionados do Vasco para o Clássico com o Botafogo
Andrés Gómez é desfalque por suspensão, enquanto Tchê Tchê retorna e Gabriel Pereira pode fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino
Joia do Vasco projeta 'Clássico dos Milhões' na Copa do Brasil sub-20
Atacante Yan Falcão, de 18 anos, destaca equilíbrio do duelo e mira classificação à próxima fase no confronto desta quinta-feira (8)
Paulo Henrique dá a volta por cima no Vasco e cita cobrança da torcida
Defensor de 30 anos também revelou detalhes de investida do PAOK, da Grécia, e projetou a sequência da temporada pelo Cruz-Maltino
Pedrinho promete incomodar mais Flamengo e Fluminense: 'Vou lutar'
Dirigente do Vasco quer disputar mais partidas no Maracanã e se diz usado por presidente do Rubro-Negro ao citar acordo não cumprido
Conselho do Vasco aprova venda da SAF para Lamacchia
Para concretizar a transação, resta a votação entre os sócios do clube na Assembleia Geral Extraordinária, prevista para 23 de outubro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.