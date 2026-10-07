Paulo Henrique em treino do Vasco - Matheus Lima/CRVG

Paulo Henrique em treino do VascoMatheus Lima/CRVG

Publicado 07/10/2026 16:48

relembrou um episódio em que foi cobrado por torcedores na porta de casa, afirmou que a situação ultrapassou os limites e lamentou o ocorrido. Paulo Henrique vem dando a volta por cima pelo Vasco. O lateral-direito, de 30 anos, viveu altos e baixos no Cruz-Maltino, mas superou a desconfiança e recuperou o brilho. Em entrevista ao "ge", elena porta de casa,afirmou que a situação ultrapassou os limites e lamentou o ocorrido.

"Foi um episódio muito chato, não concordo em momento algum. A cobrança pode existir, mas não na porta da minha casa. Eu poderia estar com minha esposa e meu filho, e eles não precisam passar por isso. Temos que ter o mental forte para passar por certas situações. Se é na porta do CT, em outra rua a gente sabe lidar, mas na porta de casa se torna muito complicado", disse Paulo Henrique.

Na ocasião, um torcedor criticou a postura do jogador com Neymar após o jogo contra o Santos no início do ano. O camisa 10 do Peixe, após abrir o placar contra o Vasco, fez um sinal de silêncio voltado para o setor onde estava a torcida do Cruz-Maltino. No final da partida, ambos os atletas conversaram ainda no gramado, e o vídeo repercutiu de maneira negativa, sendo criticado pela organizada do clube carioca.

"Não dá para definir a torcida por eles, é uma torcida muito grande, são milhões de pessoas. Uns acham que têm que cobrar, outros não. Estamos fazendo nosso melhor como sempre. Naquela época os resultados não estavam vindo, mas agora estão. Fazemos de tudo pelo Vasco. No fim das contas todos querem a mesma coisa, que é o bem do Vasco", completou.

Proposta de clube grego

recebeu proposta do PAOK, da Grécia. O Vasco, no entanto, recusou a oferta dos gregos pelo lateral-direito. A diretoria considerava o jogador importante para a sequência da temporada e decidiu não abrir negociações. Além disso, o próprio atleta também não quis ouvir a investida dos europeus. Mesmo em momento abaixo na temporada, Paulo Henrique. O Vasco, no entanto, recusou a oferta dos gregos pelo lateral-direito. A diretoria considerava o jogador importante para a sequência da temporada e decidiu não abrir negociações. Além disso, o próprio atleta também não quis ouvir a investida dos europeus.

"Minha cabeça sempre esteve totalmente aqui. Já recebi algumas propostas e algumas sondagens. O Vasco foi o clube que me abraçou e que me ajudou a chegar na Seleção, que realmente me deu essa oportunidade. Eu tenho um carinho e gratidão enorme pelo Vasco. Enquanto estiver aqui, minha cabeça será totalmente focada para ajudar o clube e a viver seus momentos de glória", afirmou.

Mesmo tendo um começo de ano difícil e perdido espaço na equipe, a segunda parte da temporada vem sendo muito favorável para o lateral-direito. Pelo Cruz-Maltino, foi peça fundamental nos duelos contra o Independiente Medellín (COL) na Sul-Americana e contra o Fluminense pela Copa do Brasil, e sendo constantemente titular no elenco de Pedro Emanuel. Em 2026, disputou 35 jogos e anotou três assistências.

Qual o próximo compromisso do Vasco?

Em boa fase, o Vasco retorna a campo nesta quarta-feira (7), em clássico com o Botafogo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Paulo Henrique valorizou a pausa da Data Fifa e projetou a sequência da temporada.

"Esse período (Data Fifa) fez a gente oxigenar bastante. O torcedor pode esperar uma equipe competitiva e organizada como vinha sendo. Procuramos evoluir nos quesitos que precisávamos, sabíamos que tem margem para melhora e estamos nesse período para adquirir margem de informação e melhora física", concluiu.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza