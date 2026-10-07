Governo do Rio declara America Patrimônio Histórico e Cultural - América FC/ João Carlos Gomes

Governo do Rio declara America Patrimônio Histórico e CulturalAmérica FC/ João Carlos Gomes

Publicado 07/10/2026 14:55

America Football Club foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A medida foi sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial. O reconhecimento destaca a importância histórica, cultural e esportiva do clube da Zona Norte, que foi fundado em 18 de setembro de 1904 e tradicionalmente ligado à região da Tijuca, na na capital do Rio de Janeiro.

A declaração reconhece a relevância do America para a história do futebol e para a identidade cultural do estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, o clube carioca conseguiu conquistar sete títulos do Campeonato Estadual, o International Soccer League, em 1962, o Torneio dos Campeões da CBF, em 1982, e foi o primeiro campeão da Taça Rio, também em 1982. O America também se destaca por ter sido o primeiro clube brasileiro batizado com o nome do continente americano.

A medida, no entanto, não impede nem restringe a realização de obras, reformas, benfeitorias ou qualquer outra intervenção. A iniciativa teve origem no Projeto de Lei nº 3.185/2024, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em setembro deste ano.

O presidente do America Football Club é o ex-jogador e senador Romário. O Baixinho foi eleito em novembro de 2023 como candidato único e tomou posse em janeiro de 2024 para o triênio de 2024 a 2026, acumulando a função com o seu mandato no Senado.

Atualmente, o América disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, além da quarta divisão nacional. O Bangu, por sua vez, preserva seu lugar na elite principal do estado e, através da campanha no Estadual, assegurou o retorno à Série D em 2027.



