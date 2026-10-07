Luka Modric esteve presente na Copa do Mundo de 2026 - Kamil Krzaczynski / AFP

Luka Modric esteve presente na Copa do Mundo de 2026Kamil Krzaczynski / AFP

Publicado 07/10/2026 13:45

Um dos principais parceiros de Cristiano Ronaldo em sua carreira, o meia Luka Modric, de 41 anos, falou sobre a atual situação do português e seu conflito com Jorge Jesus na seleção do seu país. O croata defendeu que o craque tenha uma despedida pela equipe lusitana.

"Cristiano é o maior jogador da história de Portugal, e ele merece outra despedida e outro final com a seleção nacional. É triste ver isso acontecendo com Cristiano em seu próprio país", afirmou.

Apesar disso, Modric afirmou que acredita que uma solução será encontrada e que Cristiano Ronaldo irá viver dignamente seus últimos momentos no futebol.

"Ainda assim, acho que eles vão encontrar uma solução, porque o Cris merece, seja ele se aposentando ou decidindo não continuar com a seleção, ter uma grande despedida que reflita o que ele merece. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas espero que a situação se resolva", contou.

Entenda o conflito entre CR7 e Jorge Jesus

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus começou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo (27). O craque ficou no banco de reservas e não escondeu sua insatisfação pela decisão do técnico em não o utilizar no jogo. Depois disso, o atacante faltou nos treinos de segunda e terça.

Em meio ao entreveiro, o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, precisou viajar à Dinamarca para tratar do assunto com os dois. Diante desse cenário, Jorge Jesus esclareceu a situação em entrevista:



"O que falamos é o que ele disse na coletiva de imprensa. Ele disse: 'Estou aqui para você decidir. Quer que eu jogue, eu jogo. Quer que eu vá para o banco, eu vou'. O presidente veio, é óbvio, tem de estar aqui pelo que estão falando em Portugal. Quis saber o que se passou. Mas depois de jantar já tínhamos resolvido o problema que não era problema".



Jorge Jesus ainda aproveitou para explicar o motivo principal para a polêmica. Ele, inclusive, mudou a explicação original de que havia prometido que Cristiano Ronaldo jogaria 30 minutos, como disse após a partida contra a Noruega. Desta vez, contou que não deu a certeza de que iria utilizá-lo.



"Não houve caso nenhum. Vou explicar outra vez. Eu disse ao Cris que ele não ia jogar estes dois jogos. Pensei durante o jogo que, se calhar, vou precisar e vai aquecer. E depois não o pus em campo. Qualquer jogador, quando andamos ali a aquecer 20 ou 30 minutos, e depois não entra não fica contente. Quanto mais o Cris ou se fosse Pelé, Maradona", afirmou.

"É esse o estatuto. Os direitos são iguais e como treinador eu decidi que não entrava", concluiu. Horas depois, Cristiano anunciou que estava se retirando da delegação e solicitou o seu jato particular, que estava em Madri, para ir a Copenhague, onde o time está concentrado.

Ídolo de Portugal, Cristiano Ronaldo se manifestou, na última terça-feira (6), sobre o conflito com Jorge Jesus. Em comunicado, o craque português deu a sua versão dos fatos e alegou que o principal motivo para tomar tal atitude foram as falsas promessas do comandante, que prometeu utilizá-lo por 30 minutos contra a Noruega. A federação portuguesa ainda tenta alinhar as arestas para que Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus voltem a trabalhar juntos.