George Russell em corrida da Fórmula 1 - AFP

George Russell em corrida da Fórmula 1AFP

Publicado 07/10/2026 14:44

O piloto britânico George Russell terá de trocar o motor de sua Mercedes para o Grande Prêmio de Singapura da Fórmula 1 e será punido com a perda de pelo menos dez posições no grid de largada.

Isso reduz ainda mais as já escassas chances de título, já que seu companheiro de equipe, o jovem italiano Kimi Antonelli, lidera o campeonato com 84 pontos de vantagem antes da etapa deste fim de semana no circuito de Marina Bay.

Russell não completou o GP do Bahrein, disputado no último domingo na Malásia por conta da guerra no Oriente Médio, depois que sua Mercedes parou na pista a cinco voltas do final.

"George tem a dificuldade adicional de uma punição pela unidade de potência, o que significa que ele largará do fundo do grid devido à falha no motor na Malásia", afirmou em comunicado o chefe da Mercedes, o austríaco Toto Wolff.





"É particularmente frustrante (...) mas, lamentavelmente, faz parte do esporte", acrescentou Wolff.



Os complexos regulamentos da F1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) preveem, a cada ano, uma cota de melhorias e substituições de peças dos motores. Leia mais: Ex-Fla e Palmeiras é acusado de vender diplomas falsos de treinador "É particularmente frustrante (...) mas, lamentavelmente, faz parte do esporte", acrescentou Wolff.Os complexos regulamentos da F1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) preveem, a cada ano, uma cota de melhorias e substituições de peças dos motores.





Quando esse limite é ultrapassado, a equipe é punida com a perda de pelo menos dez posições no grid de largada, dependendo de quais componentes precisam ser trocados. Leia mais: Modric lamenta situação de CR7 e pede despedida por Portugal Quando esse limite é ultrapassado, a equipe é punida com a perda de pelo menos dez posições no grid de largada, dependendo de quais componentes precisam ser trocados.





A Mercedes ainda tinha direito a uma troca de motor, mas a quebra sofrida no circuito de Sepang a obriga a antecipar essa modificação. Leia mais: Arteta renova até 2030 e mira sequência de títulos no Arsenal A Mercedes ainda tinha direito a uma troca de motor, mas a quebra sofrida no circuito de Sepang a obriga a antecipar essa modificação.