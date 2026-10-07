George Russell em corrida da Fórmula 1AFP

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O piloto britânico George Russell terá de trocar o motor de sua Mercedes para o Grande Prêmio de Singapura da Fórmula 1 e será punido com a perda de pelo menos dez posições no grid de largada.
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Isso reduz ainda mais as já escassas chances de título, já que seu companheiro de equipe, o jovem italiano Kimi Antonelli, lidera o campeonato com 84 pontos de vantagem antes da etapa deste fim de semana no circuito de Marina Bay.
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Russell não completou o GP do Bahrein, disputado no último domingo na Malásia por conta da guerra no Oriente Médio, depois que sua Mercedes parou na pista a cinco voltas do final.
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"George tem a dificuldade adicional de uma punição pela unidade de potência, o que significa que ele largará do fundo do grid devido à falha no motor na Malásia", afirmou em comunicado o chefe da Mercedes, o austríaco Toto Wolff.
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"É particularmente frustrante (...) mas, lamentavelmente, faz parte do esporte", acrescentou Wolff.

Os complexos regulamentos da F1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) preveem, a cada ano, uma cota de melhorias e substituições de peças dos motores.
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Quando esse limite é ultrapassado, a equipe é punida com a perda de pelo menos dez posições no grid de largada, dependendo de quais componentes precisam ser trocados.
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A Mercedes ainda tinha direito a uma troca de motor, mas a quebra sofrida no circuito de Sepang a obriga a antecipar essa modificação.
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Russell, de 28 anos, tinha no início da temporada a grande oportunidade de lutar pelo título mundial, mas ao longo do ano acabou sendo claramente superado por Antonelli, que tem 20 anos.

A punição imposta ao britânico no grid se aplica apenas ao GP de Singapura no domingo, e não à corrida sprint que será disputada no sábado.
 