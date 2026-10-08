Pedro Emanuel em entrevista coletiva - Reprodução / Vasco TV

Pedro Emanuel em entrevista coletivaReprodução / Vasco TV

Publicado 08/10/2026 07:45

O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, fez um apelo para que a partida entre o Cruz-Maltino e Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, seja disputada no Maracanã ou em São Januário. Durante coletiva após a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira (7) , o treinador afirmou que a opção pelo Nilton Santos não o agrada devido ao gramado sintético.

"Com todo respeito que tenho pelo Nilton Santos, para mim, jogar no gramado sintético já é um problema. Era enquanto jogador e agora, na preparação para esse jogo, foi também, porque acho que não deveria ser jogado em gramados sintéticos", afirmou. Em seguida, o português comentou sobre as demais alternativas disponíveis no Rio.

"Acho que o Maracanã, por ter a grandiosidade que tem, e São Januário, por ser nossa casa, se encaixam perfeitamente. E acho que isto é muito mais que uma disputa judicial. Tem a ver com o que é a grandeza do futebol, e as entidades competentes podem resolver isso facilmente. Acho que ser um Vasco x Boca no Rio de Janeiro sem ser no Maracanã ou São Januário não é a mesma coisa", ressaltou. Pedro Emanuel também disse que se o jogo não acontecer no Maracanã, ele prefere que seja em São Januário.

Ainda há indefinição sobre quando a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, marcada para 20 de outubro, irá acontecer. São Januário possui uma capacidade de público abaixo dos 30 mil lugares estabelecidos pela Conmebol para essa fase da competição - com isso, o clube está trabalhando para aumentar o número de assentos temporariamente. Já a dupla Fla-Flu, que administra o Maracanã, não quer a realização do jogo no estádio, sob o argumento que isso prejudicaria o gramado.

Grande vitória

O Vasco voltou da data Fifa garantindo os três pontos e ganhando mais um respiro na luta contra o rebaixamento. Pedro Emanuel destacou como a equipe tem confiança no que é trabalhado no dia a dia.

"Todos intervêm, todos fazem parte daquilo que é o nosso processo de jogo: os que começam de início, os que vão entrar, os que provavelmente no sábado vão repetir, outros que talvez não. Mas olhamos como um todo, não só como individualidade. Tivemos várias oportunidades de fazer isso."