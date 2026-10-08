Pedro Emanuel em entrevista coletivaReprodução / Vasco TV
Pedro Emanuel pede que Vasco x Boca não seja no Nilton Santos
Em meio a imbróglio, treinador fez apelo para que o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana aconteça em São Januário ou no Maracanã
Pedro Emanuel pede que Vasco x Boca não seja no Nilton Santos
Em meio a imbróglio, treinador fez apelo para que o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana aconteça em São Januário ou no Maracanã
Lescano destaca rápida adaptação em início goleador pelo Vasco
Meia-atacante teve mais uma boa atuação e voltou a balançar a rede na vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro
Thiago Mendes festeja série de vitórias do Vasco: 'Todo mundo feliz'
Cruz-Maltino emendou o quarta triunfo seguido na temporada; ao bater o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta (7), o clube respirou no Brasileirão
Veja os relacionados do Vasco para o Clássico com o Botafogo
Andrés Gómez é desfalque por suspensão, enquanto Tchê Tchê retorna e Gabriel Pereira pode fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino
Joia do Vasco projeta 'Clássico dos Milhões' na Copa do Brasil sub-20
Atacante Yan Falcão, de 18 anos, destaca equilíbrio do duelo e mira classificação à próxima fase no confronto desta quinta-feira (8)
Paulo Henrique dá a volta por cima no Vasco e cita cobrança da torcida
Defensor de 30 anos também revelou detalhes de investida do PAOK, da Grécia, e projetou a sequência da temporada pelo Cruz-Maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.