Jogadores do Vasco comemoram a vitória sobre o Botafogo com a torcida, no Nilton Santos - Dikran Sahagian/Vasco

Jogadores do Vasco comemoram a vitória sobre o Botafogo com a torcida, no Nilton SantosDikran Sahagian/Vasco

Publicado 08/10/2026 10:45

melhor colocação no Brasileirão de 2026 desde a 16ª rodada, quando esteve na 12ª, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Após frequentar a zona de rebaixamento a maior parte do tempo desde então, o time de Pedro Emanuel chegou ao 14º lugar após a

O Vasco alcançou a sua, quando esteve na 12ª, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Após frequentar a zona de rebaixamento a maior parte do tempo desde então, o time de Pedro Emanuelapós a vitória por 2 a 1 no clássico com o Botafogo, na quarta-feira (7).

Esse alívio deve-se ao melhor momento do Cruz-Maltino na temporada, com quatro triunfos seguidos, sendo três pelo campeonato nacional e um pela Copa Sul-Americana. É a primeira vez em 2026 que essa sequência positiva acontece.



Como resultado, o Vasco se afasta momentaneamente do Z-4 mesmo com um jogo a menos que os rivais e abre três pontos de vantagem para o Internacional, que é o primeiro na degola, com 31 pontos. Com isso, o risco de rebaixamento despencou para 8,1%, ante os 18,3% de antes do clássico, restando apenas nove jogos para o fim do Brasileirão.



Mudança de chave no Brasileirão

Uma situação completamente diferente de meados de agosto, quando a SAF vascaína chegou a ficar oito rodadas sem vencer, o que a fez cair para o penúltimo lugar na tabela. Só que, desde então, o time é um dos que mais pontuaram, com 12 pontos de 15 possíveis, com vitórias sobre Botafogo (2 a 1), Coritiba (5 a 0), Grêmio (2 a 1) e Cruzeiro (3 a 1), e apenas uma derrota, para o Fluminense (1 a 0).



O crescimento no Brasileirão ainda ajuda a dar mais tranquilidade para o Vasco poder focar também na disputa pelos títulos das Copas Sul-Americana e do Brasil. Afinal, está nas duas semifinais e, se continuar no meio da tabela, não terá de poupar titulares para fugir do rebaixamento.



"Olhando para a tabela, percebemos que vai estar tudo embrulhado até o final, e não falta muito. Portanto, temos que dar o melhor de nós e termos a satisfação daquilo que fazemos. Conquistar vitórias nos dá ânimo porque vamos entrar na fase decisiva em competições diferentes, mas com a mesma ambição. E me sinto bastante satisfeito com o que temos feito, mas espero muito mais do que vem por aí", avisou o técnico Pedro Emanuel.







Próximos jogos do Vasco



- Remo: no sábado (10 de outubro), às 18h, em São Januário (RJ), pela 30ª rodada do Brasileirão



- Boca Juniors: na terça (13 de outubro), às 21h30, em La Bombonera (ARG), pela semifinal da Copa Sul-Americana



- São Paulo: no dia 17 de outubro, às 21h, no Morumbi (SP), pela 31ª rodada do Brasileirão