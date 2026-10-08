Figura lendária do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie estará presente como convidado para acompanhar o Turris Invitational, evento que acontece em novembro - (Foto: Reprodução)

Figura lendária do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie estará presente como convidado para acompanhar o Turris Invitational, evento que acontece em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 08/10/2026 08:00

O Turris Invitational, marcado para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, acaba de anunciar um dos reforços mais ilustres para a sua lista de convidados de honra. Renzo Gracie, uma das figuras mais emblemáticas e influentes da história das artes marciais, está oficialmente confirmado para acompanhar de perto os combates da noite. O evento reunirá atletas de elite, mestres consagrados e diferentes gerações que ajudaram a construir e consolidar a modalidade.

Neto de Carlos Gracie, Renzo é reconhecido mundialmente como um dos pilares da expansão do Jiu-Jitsu pelo planeta. Como lutador, encarou os maiores desafios nos primórdios do vale-tudo e do MMA, travando guerras inesquecíveis no PRIDE e no UFC. Com um estilo de luta altamente agressivo, coragem inabalável e um carisma único, o carioca desempenhou um papel fundamental para provar a eficiência da arte suave e posicioná-la como pilar indispensável nas artes marciais mistas.

Além de seus feitos dentro dos ringues e octógonos, Renzo Gracie tornou-se um dos maiores embaixadores do esporte. A fundação de sua emblemática academia em Manhattan, em Nova York (EUA), transformou-se em um dos maiores centros de treinamento de lutas do mundo, responsável por formar campeões mundiais, atletas de alto rendimento e treinadores de prestígio internacional. Sua visão sobre o ensino e a filosofia do esporte revolucionaram a forma como o Jiu-Jitsu é praticado globalmente.

A noite de 14 de novembro na Upper Arena ganhará um peso histórico ainda maior com a presença de outros integrantes da família Gracie, que também estarão presentes no evento. A reunião dos membros da clã mais tradicional do esporte transforma o Turris Invitational em um verdadeiro ponto de encontro entre o passado glorioso e o presente promissor da modalidade, reforçando a continuidade do legado deixado pelos pioneiros.

Para os jovens competidores e participantes do GP que subirão ao tatame no Turris Invitational, a oportunidade de se apresentar sob os olhares atentos de Renzo Gracie e de outros grandes nomes da família representa um combustível extra. A presença de um ícone que dedicou a vida a difundir o Jiu-Jitsu chancela o profissionalismo e a visibilidade que a organização do torneio pretende entregar à nova geração do grappling.

Ao unir a história viva das artes marciais ao talento dos novos competidores, o Turris Invitational promete ser muito mais do que uma noite de grandes combates. O encontro do dia 14 de novembro se consolida como um evento memorável para o esporte nacional, honrando quem ajudou a construir a trajetória da arte suave enquanto impulsiona os novos talentos rumo ao topo do mundo.