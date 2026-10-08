Figura lendária do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie estará presente como convidado para acompanhar o Turris Invitational, evento que acontece em novembro(Foto: Reprodução)
Nome lendário do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie confirma presença no Turris Invitational, em novembro
Renzo Gracie acompanhará de perto os combates no dia 14 de novembro, na Upper Arena, em uma noite de celebração do esporte no Turris Invitational
Nome lendário do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie confirma presença no Turris Invitational, em novembro
Renzo Gracie acompanhará de perto os combates no dia 14 de novembro, na Upper Arena, em uma noite de celebração do esporte no Turris Invitational
Valter Walker surpreende ao apostar em nocaute de Sergei Pavlovich sobre Poatan no UFC 335
Companheiro de equipe de Pavlovich, Valter destacou a diferença física e apontou dificuldades para Poatan no confronto; saiba mais
Oton Jasse mantém cinturão peso-médio do Jungle Fight e projeta novo duelo ainda este ano; confira
Oton Jasse dominou Josias Núñez com seu tradicional triângulo de mão e reforçou o desejo de voltar ao cage do Jungle Fight ainda em 2026
Após início no Judô, promessa do Jiu-Jitsu coleciona títulos e se prepara para torneio no Rio
Rafael Allevato encontrou no Jiu-Jitsu o recomeço após uma grave contusão no quadril e agora se prepara para o Turris Invitational, em novembro
Reality show e mais: primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador da Marinha do Brasil será lançada nesta quinta (8)
Com a participação de lendas convidadas como Pedro Rizzo e Rogério Minotouro, o projeto "Lutando pela Tropa" selecionará jovens talentos para disputar os Jogos Mundiais Militares
Cássia Moura avalia preparação para luta principal do UFC BJJ 12 e mira posto de primeira dupla campeã da franquia
Atual dona do cinturão peso-galo, Cássia Moura disputa o título do GP peso-mosca nesta quinta-feira (8) e destaca amadurecimento ao longo de sua trajetória no UFC BJJ
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.