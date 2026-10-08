Marcão soma quatro jogos e quatro vitórias no Maracanã em 2026 - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Marcão soma quatro jogos e quatro vitórias no Maracanã em 2026MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Publicado 08/10/2026 08:00

O Fluminense volta ao Maracanã nesta quinta-feira (8), às 21h30, diante do Coritiba, com um trunfo importante para abrir a maratona decisiva da temporada: desde que assumiu o comando técnico, após a saída de Zubeldía, Marcão venceu todos os quatro jogos que disputou no Templo do Futebol. O retrospecto virou uma chave para o Tricolor buscar mais três pontos, se consolidar no G-4 do Brasileiro e aumentar a sintonia com a arquibancada antes de uma sequência de confrontos decisivos.

A série invencível começou justamente contra o até então líder, o Palmeiras de Jhon Arias. Em sua estreia nesta passagem, Marcão via o Tricolor das Laranjeiras perder por 2 a 1 até os minutos finais, mas Serna empatou e Cano virou nos acréscimos para decretar a vitória por 3 a 2. Na partida seguinte, de novo no Maracanã, outra virada, desta vez por 2 a 1 sobre o Remo. Depois, o Tricolor superou o Vasco por 1 a 0, encerrando uma sequência incômoda contra o rival, que havia eliminado o Flu nas semifinais da Copa do Brasil de 2025 e nas oitavas deste ano.

O último compromisso em casa foi há exatamente um mês. No dia 8 de setembro, o Fluminense venceu o Platense por 2 a 0, na ida das quartas da Libertadores. A vantagem construída no Rio foi fundamental para a classificação, já que os argentinos chegaram a abrir dois gols na volta, na Argentina, antes do Fluzão diminuir e avançar apesar da derrota por 2 a 1.



Agora, o desafio é transformar a força no Maracanã em combustível para outubro. O Time de Guerreiros inicia a rodada em quarto lugar, com 48 pontos, um atrás do Athletico-PR, terceiro colocado, e dois à frente do Bahia, quinto colocado. Depois do Coritiba, o Tricolor terá o Fla-Flu no domingo (11), a ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras no dia 14 e o Santos, no dia 18, todos no Maracanã. A volta contra o Verdão será no dia 21, em São Paulo.

Momento do Coxa

Depois de um início competitivo no Brasileiro, o Coritiba caiu para a nona posição, com 38 pontos, e não vence há três partidas: perdeu para Mirassol (2 a 1) e Vasco (5 a 0) e empatou em 3 a 3 com o Athletico-PR. Contra todos os atuais integrantes do G-4, ainda não venceu no Brasileirão: são três derrotas e dois empates em cinco jogos.

*Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob a supervisão de Danillo Pedrosa