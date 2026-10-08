Tite é o técnico do BotafogoReprodução / Botafogo TV

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Gabriel Salotti
O técnico do Botafogo, Tite, analisou a derrota para o Vasco por 2 a 1 nesta quarta-feira (7), no estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador ressaltou que o Glorioso teve bons momentos no jogo, mas faltou efetividade e calma na hora de concluir as jogadas.
"Quando rompíamos a primeira linha do Vasco, chegávamos e criávamos oportunidade. Quando eles rompiam, também chegavam de forma perigosa. Às vezes em transição, contra-ataque, dá para neutralizar isso. Foi um jogo em que as duas equipes conseguiram romper. O [Kauan] Toledo, na primeira bola depois que entrou, teve a chance. O Júnior Santos também", afirmou.
Na análise de Tite, o jogo teve uma "alternância de momentos", com situações em que o Alvinegro, que saiu atrás com gol sofrido aos 28 minutos do primeiro tempo, esteve mais próximo do empate do que o Vasco de ampliar – o que acabou acontecendo no início da segunda etapa.
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"A efetividade também conta no futebol. Um pouco mais de calma no último terço, na hora da finalização, na hora do cruzamento, da assistência. Como o técnico está chegando, ele também tem que mexer as peças e dar uma rotina maior à equipe, coisa que o adversário já tem em relação ao técnico e em relação aos próprios atletas jogando juntos", disse.
O treinador do Botafogo também atualizou a situação de Montoro, que não disputou a partida devido a um acidente doméstico.
"Já estava fora há alguns dias. Há uma situação do departamento médico não expor o atleta a uma lesão grave. Podem falar melhor do que eu, é a área clínica. [A falta que faz] é o contexto. Hoje começou o Hakim [Ziyech]. É o conjunto da obra, flutuação de um, embate em que uma hora está superior, hora que o adversário foi superior. Alguns erros coletivos que não vou colocar para vocês, que temos condição, são mais fáceis de correção. É um conjunto", concluiu.
O Botafogo volta a campo para enfrentar o Coritiba na próxima segunda-feira (12), às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro caiu para a 13ª colocação da tabela, enquanto a equipe paranaense ocupa o 9º lugar na classificação.