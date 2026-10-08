Tite é o técnico do BotafogoReprodução / Botafogo TV
Tite analisa derrota do Botafogo: 'Efetividade também conta'
Na análise do treinador, Alvinegro teve bons momentos no jogo e conseguiu construir ataques, mas pecou ao concluir as jogadas
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Alex Telles lamenta deslizes do Botafogo contra o Vasco: 'Foi avisado'
Capitão alvinegro marcou golaço de falta, mas não conseguiu evitar derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos
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Alvinegro tem três desfalques, mas o técnico Tite tem o retorno de peças importante e aumentou suas opções no banco de reservas
Montoro sofre acidente doméstico e desfalca Botafogo contra o Vasco
Glorioso comunicou lesão do argentino, de 19 anos, a poucas horas do ínício do clássico desta quarta-feira (7), no Nilton Santos
Estudo aponta três jogadores do Botafogo entre promessas mais valiosas
Huguinho, Montoro e Kadir aparecem em lista dos atletas mais promissores fora das cinco principais ligas do futebol europeu
Alex Telles exalta Danilo e afirma que volante precisa ser cuidado
Jogador, de 33 anos, abordou momento do volante, que foi convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da última Copa do Mundo
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