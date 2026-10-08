Tite é o técnico do Botafogo - Reprodução / Botafogo TV

Tite é o técnico do BotafogoReprodução / Botafogo TV

Publicado 08/10/2026 08:02 | Atualizado 08/10/2026 08:05

O técnico do Botafogo, Tite, analisou a derrota para o Vasco por 2 a 1 nesta quarta-feira (7) , no estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador ressaltou que o Glorioso teve bons momentos no jogo, mas faltou efetividade e calma na hora de concluir as jogadas.

"Quando rompíamos a primeira linha do Vasco, chegávamos e criávamos oportunidade. Quando eles rompiam, também chegavam de forma perigosa. Às vezes em transição, contra-ataque, dá para neutralizar isso. Foi um jogo em que as duas equipes conseguiram romper. O [Kauan] Toledo, na primeira bola depois que entrou, teve a chance. O Júnior Santos também", afirmou.

Na análise de Tite, o jogo teve uma "alternância de momentos", com situações em que o Alvinegro, que saiu atrás com gol sofrido aos 28 minutos do primeiro tempo, esteve mais próximo do empate do que o Vasco de ampliar – o que acabou acontecendo no início da segunda etapa.

"A efetividade também conta no futebol. Um pouco mais de calma no último terço, na hora da finalização, na hora do cruzamento, da assistência. Como o técnico está chegando, ele também tem que mexer as peças e dar uma rotina maior à equipe, coisa que o adversário já tem em relação ao técnico e em relação aos próprios atletas jogando juntos", disse.

O treinador do Botafogo também atualizou a situação de Montoro, que não disputou a partida devido a um acidente doméstico.

"Já estava fora há alguns dias. Há uma situação do departamento médico não expor o atleta a uma lesão grave. Podem falar melhor do que eu, é a área clínica. [A falta que faz] é o contexto. Hoje começou o Hakim [Ziyech]. É o conjunto da obra, flutuação de um, embate em que uma hora está superior, hora que o adversário foi superior. Alguns erros coletivos que não vou colocar para vocês, que temos condição, são mais fáceis de correção. É um conjunto", concluiu.

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Coritiba na próxima segunda-feira (12), às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro caiu para a 13ª colocação da tabela, enquanto a equipe paranaense ocupa o 9º lugar na classificação.