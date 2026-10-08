Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Onde assistir
Como chega o Rubro-Negro
Provável escalação do Santos
Arbitragem
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
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Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Santos x Flamengo: onde assistir, escalações, arbitragem
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