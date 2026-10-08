Leonardo Jardim em treino pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 08/10/2026 09:14

O Flamengo encara o Santos nesta quinta-feira (8) , às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sua primeira partida no retorno do futebol nacional após a pausa da data Fifa, o Rubro-Negro, primeiro colocado da competição, com 60 pontos, busca manter a liderança e aumentar a distância para o segundo lugar, o Palmeiras. Mas para isso, precisará superar um adversário que vive um bom momento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view).

Como chega o Rubro-Negro

A equipe de Leonardo Jardim não perde há sete jogos, com seis vitórias e um empate nesse período – incluindo os dois jogos contra o Independiente del Valle, que garantiram vaga à semifinal da Libertadores. O time busca manter a boa sequência no duelo desta quinta-feira.

No entanto, Jardim terá desfalques importantes. Léo Ortiz foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, enquanto Arrascaeta, Ayrton Lucas e Évertton Araújo estão lesionados. Já Varela foi poupado após a data Fifa.

Com isso, a tendência é que Danilo assuma a vaga na zaga e o meio-campo seja formado por Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá.

A escalação inicial do Flamengo deve ser: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata, Bruno Henrique e Carrascal.

Provável escalação do Santos

O Santos está em uma sequência de sete jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias consecutivas. Para conquistar mais três pontos, Cuca terá o retorno de Neymar, fora de combate desde o dia 2 de setembro, quando lesionou a coxa direita. No entanto, o craque não deve começar jogando.

Além do meia-atacante, Gabriel Bontempo, que estava com a seleção brasileira, estará em campo. O zagueiro Luan Peres também retorna ao gramado após cumprir suspensão. Gabigol, ídolo da torcida rubro-negra, também é presença confirmada.

Com isso, o time paulista deve ser formado por: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Philippe Coutinho; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)