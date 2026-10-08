Marcão, técnico do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 08/10/2026 10:17

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (8) após quase 20 dias de pausa devido à data Fifa para enfrentar o Coritiba às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na quinta colocação do torneio, com 48 pontos, e busca a vitória para voltar ao G4, que garante a classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Tricolor

Classificado para a semifinal da Libertadores, o Fluminense vem de vitória do Corinthians por 3 a 1 antes da interrupção do futebol brasileiro. No entanto, para o duelo desta quinta-feira, o técnico Marcão terá três desfalques. Renê deve ser poupado devido a um incômodo no tornozelo – a comissão quer resguardar o jogador antes da reta final da temporada.

Além do lateral-esquerdo, Nonato e Canobbio estão suspensos e também não entram em campo. Com as ausências, Guilherme Arana, Hércules e Serna devem voltar ao time titular.

Sendo assim, a provável escalação do Fluminense é: Fábio, Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Soteldo, Serna e Hulk.

Como chega o Coritiba

O Coritiba está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, e vem de uma dura derrota por 5 a 0 para o Vasco, em 19 de setembro.

A equipe chega para o jogo contra o Fluminense com os retornos do lateral Tinga e do zagueiro Jacy, que aproveitaram o período sem jogos na data Fifa para se recuperar de lesões. No entanto, recentemente, o defensor Tiago Cóser teve um problema muscular, enquanto JP Chermont foi negociado com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes.

O elenco do time paranaense também conta com Keno e Lavega, que estão emprestados pelo Tricolor e não podem atuar. Pedro Morisco, goleiro que estava com a seleção brasileira nos amistosos contra Austrália e Índia, será poupado por causa do desgaste causado pelas viagens, dando lugar a Pedro Rangel.

Com isso, o Coritiba deve ir a campo com: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes, Paulo Roberto (Fabinho) e Pedro Rocha.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)