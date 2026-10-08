Lucho Acosta em ação pelo Fluminense Marina Garcia / Fluminense FC
O Tricolor segue de olho em uma possível punição, pois o período de 60 dias pode ser prorrogado caso apareçam novos fatos, como aconteceu com Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante foi alvo de alertas sobre movimentações incomuns de apostas em novembro de 2023.
Apesar de o STJD ter arquivado o processo, o atleta foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, o que levou à reabertura da investigação.
Entenda o caso de Lucho Acosta
O argentino tomou o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo, no começo de uma confusão generalizada em campo. Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda explicou o motivo da punição: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola".
Durante o período de investigação, Lucho teve uma rotina de reuniões e depoimentos com os advogados do clube. O Fluminense, na situação, deu apoio ao atleta, com receio de uma possível queda de rendimento por conta do processo burocrático em momento importante da temporada.
Passagem de Lucho Acosta pelo Fluminense
Lucho Acosta, porém, caiu de produção e agora tenta recuperar seu espaço na equipe. Ao todo, em 2026, atuou em 42 jogos, sendo 29 como titular, e anotou seis gols e seis assistências.
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