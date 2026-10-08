Lucho Acosta em ação pelo Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Lucho Acosta em ação pelo Fluminense Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 08/10/2026 15:16

sobre o volume de apostas em cartão amarelo em uma partida do meia Lucho Acosta, do Fluminense. De acordo com o tribunal, não foram encontrados indícios de envolvimento do argentino em apostas, e o atleta escapou de uma punição. A informação é do 'ge'. O STJD arquivou a investigaçãoDe acordo com o tribunal, não foram encontrados indícios de envolvimento do argentino em apostas, e o atleta escapou de uma punição. A informação é do 'ge'.

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O Tricolor segue de olho em uma possível punição, pois o período de 60 dias pode ser prorrogado caso apareçam novos fatos, como aconteceu com Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante foi alvo de alertas sobre movimentações incomuns de apostas em novembro de 2023.



Apesar de o STJD ter arquivado o processo, o atleta foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, o que levou à reabertura da investigação. O Tricolor segue de olho em uma possível punição, pois o período de 60 dias pode ser prorrogado caso apareçam novos fatos, como aconteceu com Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante foi alvo de alertas sobre movimentações incomuns de apostas em novembro de 2023.Apesar de o STJD ter arquivado o processo, o atleta foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, o que levou à reabertura da investigação.

Entenda o caso de Lucho Acosta

A CBF recebeu um alerta da Sportradar, empresa contratada pela Fifa que monitora o Brasileirão, por conta do alto índice de apostadores de que o argentino levaria um cartão amarelo na partida que aconteceu em 17 de julho, no Maracanã, e terminou empatada em 1 a 1. Lucho Acosta nega qualquer participação em manipulação e continuou dentro dos treinos e dos jogos do Fluminense.

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O argentino tomou o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo, no começo de uma confusão generalizada em campo. Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda explicou o motivo da punição: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola".



Durante o período de investigação, Lucho teve uma rotina de reuniões e depoimentos com os advogados do clube. O Fluminense, na situação, deu apoio ao atleta, com receio de uma possível queda de rendimento por conta do processo burocrático em momento importante da temporada. O argentino tomou o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo, no começo de uma confusão generalizada em campo. Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda explicou o motivo da punição: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola".Durante o período de investigação, Lucho teve uma rotina de reuniões e depoimentos com os advogados do clube. O Fluminense, na situação, deu apoio ao atleta, com receio de uma possível queda de rendimento por conta do processo burocrático em momento importante da temporada.

Passagem de Lucho Acosta pelo Fluminense

Contratado em agosto de 2025 após passagem pelos Estados Unidos, o argentino, em sua primeira temporada na equipe, disputou 23 jogos, com três gols e três assistências. Em 2026, começou o ano com o pé direito e, nas primeiras cinco partidas, participou de gols em quatro. Suas boas atuações fizeram com que o Fluminense renovasse o seu contrato até o fim de 2029.



Lucho Acosta, porém, caiu de produção e agora tenta recuperar seu espaço na equipe. Ao todo, em 2026, atuou em 42 jogos, sendo 29 como titular, e anotou seis gols e seis assistências.