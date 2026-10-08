Thiago Almeida comemorou bastante a primeira experiência com a seleção de Portugal sub-18Reprodução de Instagram
Jovem da base do Fluminense é campeão pela seleção de Portugal
Zagueiro Thiago Almeida é um dos destaques da equipe sub-17 do Tricolor que está nas quartas de final do Brasileiro da categoria
Quem é Thiago Almeida, zagueiro do Fluminense
Jovem da base do Fluminense é campeão pela seleção de Portugal
Zagueiro Thiago Almeida é um dos destaques da equipe sub-17 do Tricolor que está nas quartas de final do Brasileiro da categoria
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