Thiago Almeida comemorou bastante a primeira experiência com a seleção de Portugal sub-18 - Reprodução de Instagram

Thiago Almeida comemorou bastante a primeira experiência com a seleção de Portugal sub-18Reprodução de Instagram

Publicado 08/10/2026 13:20

participar das três partidas, sendo apenas uma como titular e entrou no fim na outras duas.

Promessa das divisões de base do Fluminense , Thiago Almeida disputou os primeiros jogos pela seleção de Portugal sub-18 e já foi campeão. O zagueiro de 17 anos ajudou na conquista da 42ª edição do Torneio Internacional de Porto, aoe entrou no fim na outras duas.

"Que momento! Que felicidade! Que orgulho poder viver tudo isso. Minha primeira convocação já seria inesquecível, mas poder vestir essa camisa, representar Portugal e ainda terminar o torneio como campeão é algo que vou guardar para sempre no coração", celebrou em postagem no Instagram.



Carioca, Thiago Almeida tem dupla cidadania e recebeu o convite para atuar pelo país europeu. o jogador do Fluminense estreou na vitória por 2 a 0 de Portugal sobre o Uzbequistão, ao entrar aos 44 minutos da segunda etapa.



Na partida seguinte, foi titular e jogou por 86 minutos no empate em 2 a 2 com a Romênia. E no último compromisso no torneio, também entrou no fim, aos 37 do segundo tempo, no 3 a 2 sobre a Turquia.



"Foram dias de muito aprendizado, trabalho, dedicação e, acima de tudo, de muita felicidade por estar vivendo um sonho que começou há muito tempo. Defender as cores de Portugal é uma honra enorme. E conquistar esse título na minha primeira convocação torna tudo ainda mais especial", disse.



"Que seja apenas o começo de uma história que ainda tem muitos capítulos para serem escritos. Viva Portugal!"



Quem é Thiago Almeida, zagueiro do Fluminense



O jovem chegou ao Tricolor em 2023, quando tinha apenas 14 anos, após começar no futebol pelo Serrano, de Petrópolis. E na temporada seguinte fez parte de uma das gerações mais vitoriosas dos Moleques de Xerém, com quatro títulos. E já foi utilizado algumas vezes no sub-20.



Agora, é um dos destaques da equipe sub-17 que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da categoria, sem sofrer gol em dez jogos. Mas por causa de sua convocação, ele ficou fora do primeiro confronto de quartas de final da competição.



No jogo de ida, o Fluminense perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro na quarta-feira (7), em Belo Horizonte. A volta está marcada para terça-feira (13), em Xerém, às 15h, já com a expectativa de que Thiago Almeida possa jogar.



Ele retorna ao Brasil e ficará à disposição para a segunda rodada da Copa Rio, contra o Madureira, às 11h de sábado (10), em Conselheiro Galvão.