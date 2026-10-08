Luis Zubeldía está sem clube desde agosto de 2026 após ser demitido do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Luis Zubeldía está sem clube desde agosto de 2026 após ser demitido do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 08/10/2026 20:01





A busca por um novo técnico vem após sequência ruim de O Corinthians manifestou interesse na contratação do treinador Luis Zubeldía, ex-Fluminense . O comandante argentino de 45 anos está sem clube desde agosto e foi procurado pela diretoria do Timão, mas Ramón Díaz continua sendo o plano A. A informação é do 'ge'.A busca por um novo técnico vem após sequência ruim de Fernando Diniz, demitido na última quarta-feira (7). Anunciado em abril de 2026, ele comandou a equipe por 33 jogos, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas.





O presidente Osmar Stabile prioriza a contratação do ex-Vasco Ramón Díaz. No entanto, há incerteza devido à suspensão de seis jogos que o treinador recebeu enquanto comandava o Internacional. Faltando apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão, o técnico ficaria no banco apenas nas últimas três partidas.



A expectativa da equipe é já ter um novo treinador para o duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo (30), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Zubeldía e Ramón Díaz, o clube buscou pelo menos mais duas opções disponíveis. Leia mais: Serna projeta sequência decisiva do Fluminense após Data Fifa O presidente Osmar Stabile prioriza a contratação do ex-Vasco Ramón Díaz. No entanto, há incerteza devido à suspensão de seis jogos que o treinador recebeu enquanto comandava o Internacional. Faltando apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão, o técnico ficaria no banco apenas nas últimas três partidas.A expectativa da equipe é já ter um novo treinador para o duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo (30), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Zubeldía e Ramón Díaz, o clube buscou pelo menos mais duas opções disponíveis.

Momento do Corinthians na temporada

Quem assumir o comando do Corinthians chegará em momento decisivo da temporada. O Timão não vive boa fase no Campeonato Brasileiro: a equipe sofreu sete derrotas seguidas na competição e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos. Recentemente, o time paulista ainda foi eliminado nas quartas de final da Libertadores para o Estudiantes (ARG).

Relembre a passagem de Zubeldía pelo Fluminense

Zubeldía, de 45 anos, chegou ao Tricolor em setembro de 2025, para substituir Renato Gaúcho. Com o treinador, o time teve um bom aproveitamento na reta final do Brasileirão do ano passado, chegando a nove vitórias em nove jogos como mandante.



Depois, em fevereiro, seguiu aumentando a marca e alcançou 16 triunfos consecutivos em casa, igualando o recorde histórico do clube, existente desde 1942.



No entanto, após sequência ruim de oito jogos sem vencer e a queda para o Vasco na Copa do Brasil, ele balançou no cargo. Em seguida, depois de empatar por 0 a 0 no Maracanã no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia (ARG), foi demitido. Ao todo, comandou o Tricolor por 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.