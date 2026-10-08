Luis Zubeldía está sem clube desde agosto de 2026 após ser demitido do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
A busca por um novo técnico vem após sequência ruim de Fernando Diniz, demitido na última quarta-feira (7). Anunciado em abril de 2026, ele comandou a equipe por 33 jogos, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas.
O presidente Osmar Stabile prioriza a contratação do ex-Vasco Ramón Díaz. No entanto, há incerteza devido à suspensão de seis jogos que o treinador recebeu enquanto comandava o Internacional. Faltando apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão, o técnico ficaria no banco apenas nas últimas três partidas.
A expectativa da equipe é já ter um novo treinador para o duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo (30), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Zubeldía e Ramón Díaz, o clube buscou pelo menos mais duas opções disponíveis.
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Depois, em fevereiro, seguiu aumentando a marca e alcançou 16 triunfos consecutivos em casa, igualando o recorde histórico do clube, existente desde 1942.
No entanto, após sequência ruim de oito jogos sem vencer e a queda para o Vasco na Copa do Brasil, ele balançou no cargo. Em seguida, depois de empatar por 0 a 0 no Maracanã no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia (ARG), foi demitido. Ao todo, comandou o Tricolor por 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.
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