Patrice Motsepe, presidente da CAF, ao lado de Gianni InfantinoPaul Ellis / AFP
À frente da Fifa desde 2016, Infantino tem recebido inúmeras críticas desde o anúncio do projeto — já abandonado — de criar uma sociedade comercial aberta a investidores externos para gerir as receitas de eventos, especialmente a Copa do Mundo.
"Há alguns meses, tomamos a decisão unânime de apoiar Gianni Infantino e afirmar que o defenderemos na próxima eleição", declarou Patrice Motsepe durante um discurso em Cabo Verde, em uma reunião estratégica da CAF que contou com a presença do chefe da Fifa.
"Se houver alguma acusação contra Gianni Infantino, contra mim ou contra qualquer outro presidente, recorram à Comissão de Ética da Fifa e sigam os trâmites. As eleições estão próximas. Deixem as pessoas falarem e decidirem", afirmou o presidente da CAF.
Após retirar o projeto, a CAF reafirmou, no início de agosto, seu apoio "por unanimidade" a Infantino, antes das eleições da entidade mundial previstas para o dia 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos.
Apesar do apoio da CAF, Infantino enfrenta a oposição das confederações europeia (Uefa), norte-americana (Concacaf) e asiática (AFC), embora, por enquanto, não tenha sido indicado um candidato para liderar essa oposição.
O prazo final para a apresentação de candidaturas para as eleições é 18 de novembro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.