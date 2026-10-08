Patrice Motsepe, presidente da CAF, ao lado de Gianni Infantino - Paul Ellis / AFP

Patrice Motsepe, presidente da CAF, ao lado de Gianni InfantinoPaul Ellis / AFP

Publicado 08/10/2026 17:42

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"Há alguns meses, tomamos a decisão unânime de apoiar Gianni Infantino e afirmar que o defenderemos na próxima eleição", declarou Patrice Motsepe durante um discurso em Cabo Verde, em uma reunião estratégica da CAF que contou com a presença do chefe da Fifa. "Há alguns meses, tomamos a decisão unânime de apoiar Gianni Infantino e afirmar que o defenderemos na próxima eleição", declarou Patrice Motsepe durante um discurso em Cabo Verde, em uma reunião estratégica da CAF que contou com a presença do chefe da Fifa.

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"Se houver alguma acusação contra Gianni Infantino, contra mim ou contra qualquer outro presidente, recorram à Comissão de Ética da Fifa e sigam os trâmites. As eleições estão próximas. Deixem as pessoas falarem e decidirem", afirmou o presidente da CAF. "Se houver alguma acusação contra Gianni Infantino, contra mim ou contra qualquer outro presidente, recorram à Comissão de Ética da Fifa e sigam os trâmites. As eleições estão próximas. Deixem as pessoas falarem e decidirem", afirmou o presidente da CAF.

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Após retirar o projeto, a CAF reafirmou, no início de agosto, seu apoio "por unanimidade" a Infantino, antes das eleições da entidade mundial previstas para o dia 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos. Após retirar o projeto, a CAF reafirmou, no início de agosto, seu apoio "por unanimidade" a Infantino, antes das eleições da entidade mundial previstas para o dia 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos.

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Apesar do apoio da CAF, Infantino enfrenta a oposição das confederações europeia (Uefa), norte-americana (Concacaf) e asiática (AFC), embora, por enquanto, não tenha sido indicado um candidato para liderar essa oposição. Apesar do apoio da CAF, Infantino enfrenta a oposição das confederações europeia (Uefa), norte-americana (Concacaf) e asiática (AFC), embora, por enquanto, não tenha sido indicado um candidato para liderar essa oposição.