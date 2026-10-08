Aleksander Ceferin é o presidente da UefaPaub Barrena / AFP
O anúncio representa uma mudança em relação à decisão inicial do esloveno de não concorrer novamente, ocorrendo após o apoio "unânime" das federações nacionais, informou a Uefa em um comunicado.
O dirigente de 58 anos, que assumiu a presidência da Uefa em 2016 substituindo o francês Michel Platini, buscará a reeleição no Congresso eletivo da entidade, previsto para o dia 22 de abril de 2027 em Astana, no Cazaquistão.
"Enfrentamos desafios extraordinários nos últimos anos e os superamos como uma equipe única. Ainda há um trabalho importante a ser feito e, por isso, aceitei o pedido de vocês", afirmou Ceferin, agradecendo o apoio recebido.
"Minha ambição continua sendo a mesma: manter o futebol europeu unido, fortalecer nosso esporte e deixar uma Uefa preparada para a próxima geração", detalhou.
Em seu comunicado, a Uefa informou que a reunião em Berlim também serviu para debater a "governança e a liderança futuras da Fifa", em um momento em que a confederação europeia lidera a oposição ao presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.
Uma das propostas da Uefa é que o presidente da Fifa "lidere, não administre".
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