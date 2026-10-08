Aleksander Ceferin é o presidente da Uefa - Paub Barrena / AFP

Aleksander Ceferin é o presidente da UefaPaub Barrena / AFP

Publicado 08/10/2026 16:36

O esloveno Aleksander Ceferin anunciou nesta quinta-feira (8) sua candidatura à reeleição para um último mandato de quatro anos à frente da Uefa, durante a reunião das 55 federações da Confederação Europeia em Berlim, na Alemanha.

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O anúncio representa uma mudança em relação à decisão inicial do esloveno de não concorrer novamente, ocorrendo após o apoio "unânime" das federações nacionais, informou a Uefa em um comunicado. O anúncio representa uma mudança em relação à decisão inicial do esloveno de não concorrer novamente, ocorrendo após o apoio "unânime" das federações nacionais, informou a Uefa em um comunicado.

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O dirigente de 58 anos, que assumiu a presidência da Uefa em 2016 substituindo o francês Michel Platini, buscará a reeleição no Congresso eletivo da entidade, previsto para o dia 22 de abril de 2027 em Astana, no Cazaquistão. O dirigente de 58 anos, que assumiu a presidência da Uefa em 2016 substituindo o francês Michel Platini, buscará a reeleição no Congresso eletivo da entidade, previsto para o dia 22 de abril de 2027 em Astana, no Cazaquistão.

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"Enfrentamos desafios extraordinários nos últimos anos e os superamos como uma equipe única. Ainda há um trabalho importante a ser feito e, por isso, aceitei o pedido de vocês", afirmou Ceferin, agradecendo o apoio recebido. "Enfrentamos desafios extraordinários nos últimos anos e os superamos como uma equipe única. Ainda há um trabalho importante a ser feito e, por isso, aceitei o pedido de vocês", afirmou Ceferin, agradecendo o apoio recebido.

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"Minha ambição continua sendo a mesma: manter o futebol europeu unido, fortalecer nosso esporte e deixar uma Uefa preparada para a próxima geração", detalhou. "Minha ambição continua sendo a mesma: manter o futebol europeu unido, fortalecer nosso esporte e deixar uma Uefa preparada para a próxima geração", detalhou.

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Em seu comunicado, a Uefa informou que a reunião em Berlim também serviu para debater a "governança e a liderança futuras da Fifa", em um momento em que a confederação europeia lidera a oposição ao presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino. Em seu comunicado, a Uefa informou que a reunião em Berlim também serviu para debater a "governança e a liderança futuras da Fifa", em um momento em que a confederação europeia lidera a oposição ao presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.