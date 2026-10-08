Técnico do Benim, Gernot Rohr não ficou satisfeito com o tratamento que a seleção recebeu na derrota por 3 a 0 para a Argentina, em amistoso que marcou a despedida de Lionel Messi, na terça-feira (6), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O comandante revelou que não conseguiu nem sequer tirar uma foto com o craque e criticou o esquema de segurança depois da partida.
“O único ponto negativo é que os argentinos não nos deram nada. Nem uma foto com o Messi, nem uma camisa. Nem sequer nos deixaram entrar no túnel. A segurança estava barrando todo mundo”, disse o treinador, em entrevista à emissora francesa ‘RMC Sport’.
Ele também revelou que precisou esperar mais de 30 minutos para conseguir um autógrafo de Lionel Scaloni, técnico da equipe albiceleste.
Lionel Messi estreou na Argentina em 2005 e já no ano seguinte jogou a Copa do Mundo pela primeira vez, na Alemanha. Durante anos, o craque sofreu com a pressão de não ter conquistado um título e, em 2016, afastou-se da seleção após o vice da Copa de 2014 e das Copas Américas de 2015 e de 2016, o que gerou uma comoção entre jogadores e torcedores.
A chegada de Lionel Scaloni depois da Copa do Mundo de 2018 mudou a história do astro no time nacional. Em 2021, ganhou o seu primeiro troféu com a Copa América, no Brasil. No ano seguinte, foi campeão do mundo e tirou a equipe albiceleste da fila, no Catar. Depois, o camisa 10 ainda conquistou a Finalíssima de 2023 e a Copa América de 2024, além do vice no Mundial de 2026.
Lionel Messi se despede da Argentina como o jogador com mais partidas (209), gols (126) e assistências (70). Ele é o único da história do país que disputou seis Copas do Mundo e é o recordista da seleção na competição em jogos (34), jogos como capitão (27), gols (21) e assistências (12). Ele também é o segundo maior artilheiro da histórias das Copas, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (22).
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