Gernot Rohr em ação durante o amistoso entre Argentina e Benim - Juan Mabromata / AFP

Gernot Rohr em ação durante o amistoso entre Argentina e BenimJuan Mabromata / AFP

Publicado 08/10/2026 13:52 | Atualizado 08/10/2026 13:52

Técnico do Benim, Gernot Rohr não ficou satisfeito com o tratamento que a seleção recebeu na derrota por 3 a 0 para a Argentina , em amistoso que marcou a despedida de Lionel Messi, na terça-feira (6), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O comandante revelou que não conseguiu nem sequer tirar uma foto com o craque e criticou o esquema de segurança depois da partida.

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“O único ponto negativo é que os argentinos não nos deram nada. Nem uma foto com o Messi, nem uma camisa. Nem sequer nos deixaram entrar no túnel. A segurança estava barrando todo mundo”, disse o treinador, em entrevista à emissora francesa ‘RMC Sport’.



Ele também revelou que precisou esperar mais de 30 minutos para conseguir um autógrafo de Lionel Scaloni, técnico da equipe albiceleste. “O único ponto negativo é que os argentinos não nos deram nada. Nem uma foto com o Messi, nem uma camisa. Nem sequer nos deixaram entrar no túnel. A segurança estava barrando todo mundo”, disse o treinador, em entrevista à emissora francesa ‘RMC Sport’.Ele também revelou que precisou esperar mais de 30 minutos para conseguir um autógrafo de Lionel Scaloni, técnico da equipe albiceleste.

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Como foi o jogo?



A Argentina manteve o domínio durante praticamente todo o confronto, apesar do Benim ter conseguido levar perigo em alguns momentos. Lionel Messi, que era o centro das atenções, deu duas assistências e balançou a rede, de pênalti. Todos os gols saíram na etapa final. Com o estádio lotado, o craque recebeu várias homenagens tanto da torcida quanto da própria seleção

A trajetória de Lionel Messi pela Argentina

Lionel Messi estreou na Argentina em 2005 e já no ano seguinte jogou a Copa do Mundo pela primeira vez, na Alemanha. Durante anos, o craque sofreu com a pressão de não ter conquistado um título e, em 2016, afastou-se da seleção após o vice da Copa de 2014 e das Copas Américas de 2015 e de 2016, o que gerou uma comoção entre jogadores e torcedores.



A chegada de Lionel Scaloni depois da Copa do Mundo de 2018 mudou a história do astro no time nacional. Em 2021, ganhou o seu primeiro troféu com a Copa América, no Brasil. No ano seguinte, foi campeão do mundo e tirou a equipe albiceleste da fila, no Catar. Depois, o camisa 10 ainda conquistou a Finalíssima de 2023 e a Copa América de 2024, além do vice no Mundial de 2026.



Lionel Messi se despede da Argentina como o jogador com mais partidas (209), gols (126) e assistências (70). Ele é o único da história do país que disputou seis Copas do Mundo e é o recordista da seleção na competição em jogos (34), jogos como capitão (27), gols (21) e assistências (12). Ele também é o segundo maior artilheiro da histórias das Copas, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (22).