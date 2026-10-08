Endrick durante treinamento do Real Madrid: atacante praticamente não jogou na temporada - Divulgação

Endrick durante treinamento do Real Madrid: atacante praticamente não jogou na temporadaDivulgação

Publicado 08/10/2026 12:29 | Atualizado 08/10/2026 13:26

O Milan recebeu um sinal positivo de Endrick para tentar tirá-lo do Real Madrid na próxima janela de transferências, em janeiro, segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'. O atacante brasileiro para tentar tirá-lo do Real Madrid na próxima janela de transferências, em janeiro, segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'. O atacante brasileiro quer uma nova saída por empréstimo e tem outros clubes interessados, mas a definição do negócio passa pela disposição da diretoria espanhola em liberá-lo.

A falta de espaço ajuda a explicar a movimentação, parecida com a que aconteceu no início de 2026, quando foi para o Lyon. Aos 20 anos, Endrick ficou em campo apenas quatro minutos nesta temporada, na partida contra o Elche, em 15 de setembro.

E só jogou por mais tempo nesta Data Fifa, quando teve mais chances com a seleção brasileira nos amistosos contra Austrália e Índia.



Interesse de outros clubes por Endrick



É neste cenário que o Milan surge como uma das alternativas, mas não a única. Ou seja, o sinal verde do atacante é para abrir negociações e não um acordo definitivo.



O clube italiano tentou o empréstimo antes do início da temporada, mas não conseguiu avançar porque a posição do Real Madrid era de mantê-lo no elenco naquele momento, a pedido de José Mourinho.



A Roma também acompanha a situação, assim como Aston Villa aparece entre os interessados na Inglaterra. O clube de Milão, contudo, acredita ter alguns fatores a seu favor.



Segundo o jornal italiano, Endrick vê com bons olhos a possibilidade de atuar na Série A. Além disso o relacionamento entre Gerry Cardinale, proprietário do Milan, e a agência Roc Nation, que representa o jogador, também pode contribuir para as negociações.



O motivo de querer deixar o Real Madrid



A concorrência no Real Madrid é o principal motivo para o 'sim' de Endrick ao interesse do Milan. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Diomandé, Espí e Brahim Díaz têm muito mais espaço, e o jovem ainda terá que disputar com mais um, já que Rodrygo está em fase final de recuperação de grave lesão e em breve ficará à disposição.



Para Endrick, permanecer com participação reduzida pode ter impacto na disputa por espaço na seleção brasileira. A necessidade de acumular minutos, portanto, pesa na avaliação sobre uma possível saída durante o inverno europeu.



Os planos do Milan para a contratação



A prioridade dos italianos é conseguir Endrick por empréstimo, mas não descartam uma negociação em definitivo também. Há a possibilidade de uma negociação com outras alternativas, como aconteceu com Brahim Díaz, cuja passagem pelo Milan envolveu empréstimo, transferência definitiva e recompra pelos espanhóis.



E o interesse pelo brasileiro também está ligado às necessidades do elenco. A lesão de Saelemaekers, que ficará afastado por quatro meses faz com que se busque uma alternativa quando a janela de transferências reabrir.



Além disso, ele pode atuar como segundo atacante ao lado de Gonçalo Ramos, pela direita em um 4-2-3-1 ou como centroavante. Desta maneira, daria mais variações ao técnico Ruben Amorim.