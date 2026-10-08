Endrick durante treinamento do Real Madrid: atacante praticamente não jogou na temporadaDivulgação
Endrick diz 'sim' a clube italiano que quer contratá-lo em janeiro
Atacante da seleção brasileira vê com bons olhos uma transferência por empréstimo e aguarda por definição do Real Madrid
Interesse de outros clubes por Endrick
O motivo de querer deixar o Real Madrid
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