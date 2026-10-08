Vitinho se machucou no segundo tempo do clássico entre Botafogo e Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Vitinho se machucou no segundo tempo do clássico entre Botafogo e VascoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/10/2026 11:46

até quatro desfalques na próxima rodada, contra o Coritiba, na segunda-feira (12). Além de Tite, expulso, e Montoro, que já estava machucado, Arthur Chaves e Vitinho têm grandes chances de ficarem fora, mas serão reavaliados pelos médicos nesta quinta (8).

O Botafogo voltou da Data Fifa com uma derrota por 2 a 1 para o Vasco e um prejuízo ainda maior, com o risco de ter, contra o Coritiba, na segunda-feira (12). Além de Tite, expulso, e Montoro, que já estava machucado, Arthur Chaves e Vitinho têm grandes chances de ficarem fora, mas serão reavaliados pelos médicos nesta quinta (8).

Os dois jogadores tiveram que ser encaminhados ao hospital ao se machucarem durante o clássico no Nilton Santos e receberam alta nesta manhã. Segundo a assessoria de imprensa do Glorioso, o zagueiro sofreu um trauma na bacia e abdômen, enquanto o lateral precisou ser substituído em função de outro trauma, na cervical, sem concussão cerebral.



Quem pode entrar no time

Diante do tempo curto de recuperação de seus problemas, Arthur Chaves e Vitinho passam a ser dúvidas para a próxima partida. E assim, Tite já terá de mexer na equipe titular que trabalhou nas últimas semanas de treinos. A tendência é que Mateo Ponte e Lucas Monzón sejam os titulares contra o Coritiba.



Montoro, que já faz tratamento nos últimos dias por causa de uma entorse no tornozelo direito o. Segundo Tite, "há uma situação do departamento médico não expor o atleta a uma lesão grave", o que o fez ficar fora. Sua utilização vai depender da evolução nos próximos dias.

Outro problema médico para o Botafogo é sofrida em acidente doméstic o. Segundo Tite, "há uma situação do departamento médico não expor o atleta a uma lesão grave", o que o fez ficar fora. Suanos próximos dias.

Já o técnico será ausência por uma expulsão inusitada, ao invadir o campo para comemorar o gol de empate do Botafogo, que acabou anulado pela arbitragem.



"Em relação à série de resultados, posso falar do de hoje. O técnico entendia como era importante. E ele errou e foi expulso. Devia ter ficado contido na sua emoção. Das situações passadas, não me convém colocar. Temos que absorver", disse Tite, analisando sua situação em terceira pessoa.



Próximos jogos do Botafogo



- Coritiba: na segunda (11 de outubro), às 19h30 no Couto Pereira (PR), pela 30ª rodada do Brasileirão



- Chapecoense: no dia 17 de outubro, às 18h no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão



- Internacional: no dia 24 de outubro, às 16h30 no Beira-Rio (RS), pela 32ª rodada do Brasileirão