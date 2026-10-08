O Botafogo voltou da Data Fifa com uma derrota por 2 a 1 para o Vasco e um prejuízo ainda maior, com o risco de ter até quatro desfalques na próxima rodada, contra o Coritiba, na segunda-feira (12). Além de Tite, expulso, e Montoro, que já estava machucado, Arthur Chaves e Vitinho têm grandes chances de ficarem fora, mas serão reavaliados pelos médicos nesta quinta (8).
Os dois jogadores tiveram que ser encaminhados ao hospital ao se machucarem durante o clássico no Nilton Santos e receberam alta nesta manhã. Segundo a assessoria de imprensa do Glorioso, o zagueiro sofreu um trauma na bacia e abdômen, enquanto o lateral precisou ser substituído em função de outro trauma, na cervical, sem concussão cerebral.
Diante do tempo curto de recuperação de seus problemas, Arthur Chaves e Vitinho passam a ser dúvidas para a próxima partida. E assim, Tite já terá de mexer na equipe titular que trabalhou nas últimas semanas de treinos. A tendência é que Mateo Ponte e Lucas Monzón sejam os titulares contra o Coritiba.
Outro problema médico para o Botafogo é Montoro, que já faz tratamento nos últimos dias por causa de uma entorse no tornozelo direito sofrida em acidente doméstico. Segundo Tite, "há uma situação do departamento médico não expor o atleta a uma lesão grave", o que o fez ficar fora. Sua utilização vai depender da evolução nos próximos dias.
Já o técnico será ausência por uma expulsão inusitada, ao invadir o campo para comemorar o gol de empate do Botafogo, que acabou anulado pela arbitragem.
"Em relação à série de resultados, posso falar do de hoje. O técnico entendia como era importante. E ele errou e foi expulso. Devia ter ficado contido na sua emoção. Das situações passadas, não me convém colocar. Temos que absorver", disse Tite, analisando sua situação em terceira pessoa.
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