Ziyech disputou o seu primeiro clássico pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Ziyech disputou o seu primeiro clássico pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/10/2026 18:30 | Atualizado 08/10/2026 19:27

Em 2026, o Botafogo disputou nove clássicos contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Ao todo, foram sete derrotas, um empate e apenas uma vitória. O único triunfo ocorreu contra o Vasco, quando venceu por 2 a 1, em São Januário, pelo Brasileirão, em abril. Com isso, o Alvinegro teve 14,8% de aproveitamento, registrando o seu pior índice desde quando se tornou SAF, em 2022.

O melhor desempenho em clássicos na era SAF aconteceu em 2024, quando teve 64,4%. Na ocasião, o Botafogo conquistou nove vitórias, dois empates e quatro derrotas em 15 jogos disputados. Em temporadas anteriores da sociedade anônima, o Glorioso também amargou marcas baixas. Em 2019, por exemplo, registrou cerca de 16,7% de aproveitamento em clássicos naquele período.

Desde 2025, o Botafogo viu o desempenho em clássicos entrar em queda. Na reta final do ano passado, o Glorioso foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil e sofreu uma dura derrota para o Fluminense, que custou a vaga para a fase de grupos na Libertadores de 2026. Já nesta temporada, a queda no aproveitamento foi ainda mais acentuada.

Com a derrota para o Vasco, o Botafogo caiu para o 13º lugar com 35 pontos, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Alvinegro aumentou o risco de rebaixamento para 8.4%, mais do que o Vasco, que reduziu para 8.1%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Botafogo em clássicos em 2026:

01/02 – Botafogo 0 x 1 Fluminense – Nilton Santos – Carioca

08/02 – Vasco 2 x 0 Botafogo – São Januário – Carioca

12/02 – Fluminense 1 x 0 Botafogo – Maracanã – Brasileirão

15/02 – Botafogo 1 x 2 Flamengo – Nilton Santos – Carioca

14/03 – Botafogo 0 x 3 Flamengo – Nilton Santos – Brasileirão

05/04 – Vasco 1 x 2 Botafogo – São Januário – Brasileirão

09/08 – Botafogo 1 x 1 Fluminense – Nilton Santos – Brasileirão

30/08 – Flamengo 3 x 0 Botafogo – Maracanã – Brasileirão

07/10 – Botafogo 1 x 2 Vasco – Nilton Santos – Brasileirão