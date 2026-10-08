Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo

Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo

Publicado 08/10/2026 12:44

O atacante argentino Joaquín Freitas chegou ao Flamengo no início de setembro e desde então, saiu do banco em três partidas: contra o Remo, Corinthians – onde deu uma assistência – e Red Bull Bragantino. No total, ele jogou por cerca de 30 minutos com a camisa rubro-negra, um número que o atleta pretende aumentar após a pausa da data Fifa, quando teve a oportunidade de melhorar o ritmo e se ambientar ao clube.

Joaquín desembarcou no Rio em meio a uma sequência de duelos decisivos do time pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores. Após os dias de calendário apertado, que causaram uma redução no número de treinos, o argentino aproveitou o período sem jogos para se adaptar ao grupo e à comissão técnica.

Recentemente, o técnico Leonardo Jardim abordou a adaptação do argentino e do seu companheiro, Anthony Valencia, que também chegou recentemente ao clube, e destacou que o atleta ainda tinha dificuldade em executar certos comandos dentro de campo.

"São dois meninos, seja o Valencia ou o Freitas, dois jogadores jovens em que acreditamos, com muitas competências. Nós vamos inserindo aos poucos. Hoje, você vê o Freitas, a dificuldade de defender no corredor numa parte de mais pressão em que precisa mais defender espaço do que atacar. Neste momento, não vou colocar um jovem, não posso manter os dois. Mas são jogadores em que acredito, que vão evoluir, que vão ajudar ainda neste momento", afirmou.

Com o tempo de pausa pela data Fifa, a expectativa é que o atacante esteja mais entrosado com o elenco e adaptado ao estilo de jogo do treinador. Ele foi relacionado para a partida contra o Santos, nesta quinta-feira (8), às 19h30, na Vila Belmiro.

Sobre o jogador

Joaquín Freitas tem 19 anos. O jovem foi revelado pelo Acassuso em 2023, até se transferir para o River Plate em 2025. Em setembro, ele assinou contrato de cinco anos com o Flamengo, pelo valor de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,3 milhões) fixos, além de uma bonificação de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) em caso de metas alcançadas.

Apesar de ter jogado recentemente na ponta direita pelo River Plate, o jogador prefere atuar mais centralizado no ataque, como centroavante, o que o faz ser uma opção para Pedro.