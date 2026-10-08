Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo
Joaquín Freitas aproveita data Fifa para se adaptar ao Flamengo
Atacante jogou apenas 30 minutos em três partidas desde que chegou, no início de setembro, mas espera receber mais oportunidades
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