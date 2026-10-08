Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/10/2026 13:06

Botafogo Sosa, Saldivia e Lescano preferem o gramado natural e querem jogar contra o Boca Juniors (ARG) no Maracanã ou em São Januário, na volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O mando de campo é um grande impasse para o Vasco , que vê o Nilton Santos como última opção. Lá, o Cruz-Maltino teve boa atuação e superou o por 2 a 1 , na quarta-feira (7), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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“É uma diferença grande, a bola vai muito rápido nesse gramado (sintético). Preferimos jogar em um campo natural, mas isso vai se decidir. O presidente está cuidando disso. Tomara que joguemos no Maracanã ou em São Januário, que são campos nos quais nos sentimos melhores”, disse Sosa, depois do triunfo sobre o Glorioso.



“Vamos nos sentir visitantes de certa forma (no Nilton Santos). Mas, se for aqui, daremos o nosso melhor. Temos nossa equipe e nossa gente que vai nos acompanhar”, complementou.



Saldivia foi outro que não fez questão alguma de esconder a preferência: “Gostaria de jogar no Maracanã. O gramado é muito bom, já conhecemos. Acho o Maracanã muito melhor para nós. No sintético, o futebol muda muito rápido”. “É uma diferença grande, a bola vai muito rápido nesse gramado (sintético). Preferimos jogar em um campo natural, mas isso vai se decidir. O presidente está cuidando disso. Tomara que joguemos no Maracanã ou em São Januário, que são campos nos quais nos sentimos melhores”, disse Sosa, depois do triunfo sobre o Glorioso.“Vamos nos sentir visitantes de certa forma (no Nilton Santos). Mas, se for aqui, daremos o nosso melhor. Temos nossa equipe e nossa gente que vai nos acompanhar”, complementou.Saldivia foi outro que não fez questão alguma de esconder a preferência: “Gostaria de jogar no Maracanã. O gramado é muito bom, já conhecemos. Acho o Maracanã muito melhor para nós. No sintético, o futebol muda muito rápido”.

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Autor do primeiro gol sobre o Alvinegro, Lescano endossou o discurso dos companheiros. “É um pouco difícil de jogar (no sintético). Não estamos acostumados. Seria melhor jogar em São Januário, mas sabemos que é complicado. É tentar nos adaptar onde quer que joguemos”, afirmou. Autor do primeiro gol sobre o Alvinegro, Lescano endossou o discurso dos companheiros. “É um pouco difícil de jogar (no sintético). Não estamos acostumados. Seria melhor jogar em São Januário, mas sabemos que é complicado. É tentar nos adaptar onde quer que joguemos”, afirmou.

O que pensa Pedro Emanuel





“Acho que o Maracanã, por ter a grandiosidade que tem, e São Januário, por ser nossa casa, se encaixam perfeitamente. E acho que isso é muito mais que uma disputa judicial. Tem a ver com o que é a grandeza do futebol, e as entidades competentes podem resolver isso facilmente”, avaliou. Técnico do Vasco, Pedro Emanuel está na mesma linha do trio : “Para mim, jogar no gramado sintético é um problema. Era enquanto jogador e agora, na preparação para esse jogo, foi também, porque acho que o futebol não deveria ser jogado em gramados sintéticos”.“Acho que o Maracanã, por ter a grandiosidade que tem, e São Januário, por ser nossa casa, se encaixam perfeitamente. E acho que isso é muito mais que uma disputa judicial. Tem a ver com o que é a grandeza do futebol, e as entidades competentes podem resolver isso facilmente”, avaliou.

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Imbróglio pelo mando de campo



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As datas das semifinais

A ida entre Vasco e Boca Juniors (ARG) será no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. Já a volta acontecerá uma semana depois, no mesmo horário. Quem passar enfrentará o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque (URU).