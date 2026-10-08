Pedrinho é o atual presidente do VascoReprodução / X
Pedrinho contesta recusas para jogar no Maracanã e questiona contrato
Em entrevista após a vitória sobre o Botafogo, o presidente do Vasco também afirmou que 'não é um jogo que vai estragar o gramado'
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Em meio a imbróglio, treinador fez apelo para que o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana aconteça em São Januário ou no Maracanã
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Meia-atacante teve mais uma boa atuação e voltou a balançar a rede na vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro
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Cruz-Maltino emendou o quarta triunfo seguido na temporada; ao bater o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta (7), o clube respirou no Brasileirão
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