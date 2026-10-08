Max Verstappen em ação no GP do Bahrein - Lillian Suwanrumpha / AFP

Max Verstappen em ação no GP do BahreinLillian Suwanrumpha / AFP

Publicado 08/10/2026 11:58

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta quinta-feira (8) que uma falha de software provocou a perda de potência de carros durante as voltas de apresentação do GP do Bahrein, disputado na Malásia no último domingo (4) . A entidade concluiu a investigação sobre o episódio que interrompeu o procedimento de largada em Sepang e anunciou medidas para evitar sua repetição.

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O problema ocorreu quando alguns carros circulavam em baixa rotação nos setores sujeitos à limitação de potência para pista molhada. Segundo a FIA, o sistema reduziu a potência além do previsto e impediu sua recuperação nesses trechos. A configuração corrigida durante a prova será retomada em Singapura caso sejam esperadas condições semelhantes. Uma nova atualização está prevista para o GP dos Estados Unidos, em 25 de outubro.



A pane provocou críticas de pilotos que viram seus carros avançarem lentamente pela pista, apesar das tentativas de acelerar. Max Verstappen comparou a situação a uma corrida de Lego. Lewis Hamilton também relatou dificuldades e participou da discussão sobre a complexidade dos motores e dos sistemas eletrônicos utilizados nesta temporada. O problema ocorreu quando alguns carros circulavam em baixa rotação nos setores sujeitos à limitação de potência para pista molhada. Segundo a FIA, o sistema reduziu a potência além do previsto e impediu sua recuperação nesses trechos. A configuração corrigida durante a prova será retomada em Singapura caso sejam esperadas condições semelhantes. Uma nova atualização está prevista para o GP dos Estados Unidos, em 25 de outubro.A pane provocou críticas de pilotos que viram seus carros avançarem lentamente pela pista, apesar das tentativas de acelerar. Max Verstappen comparou a situação a uma corrida de Lego. Lewis Hamilton também relatou dificuldades e participou da discussão sobre a complexidade dos motores e dos sistemas eletrônicos utilizados nesta temporada.

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Na cronologia divulgada, a FIA informou que identificou a causa e disponibilizou a correção cinco minutos após a suspensão do procedimento de largada. A instalação e a integração exigiram mais tempo, e os carros deixaram os boxes para reiniciar o procedimento 48 minutos depois da interrupção.



A entidade também rebateu a hipótese de que o software tivesse sido utilizado sem testes. Segundo o comunicado, equipes e fabricantes realizaram simulações, além de verificações nos primeiros treinos livres dos GPs da Bélgica e da Holanda. A investigação recomendou reforçar a validação do sistema, com avaliações independentes e colaboração entre os envolvidos. Na cronologia divulgada, a FIA informou que identificou a causa e disponibilizou a correção cinco minutos após a suspensão do procedimento de largada. A instalação e a integração exigiram mais tempo, e os carros deixaram os boxes para reiniciar o procedimento 48 minutos depois da interrupção.A entidade também rebateu a hipótese de que o software tivesse sido utilizado sem testes. Segundo o comunicado, equipes e fabricantes realizaram simulações, além de verificações nos primeiros treinos livres dos GPs da Bélgica e da Holanda. A investigação recomendou reforçar a validação do sistema, com avaliações independentes e colaboração entre os envolvidos.