Max Verstappen em ação no GP do BahreinLillian Suwanrumpha / AFP
O problema ocorreu quando alguns carros circulavam em baixa rotação nos setores sujeitos à limitação de potência para pista molhada. Segundo a FIA, o sistema reduziu a potência além do previsto e impediu sua recuperação nesses trechos. A configuração corrigida durante a prova será retomada em Singapura caso sejam esperadas condições semelhantes. Uma nova atualização está prevista para o GP dos Estados Unidos, em 25 de outubro.
A pane provocou críticas de pilotos que viram seus carros avançarem lentamente pela pista, apesar das tentativas de acelerar. Max Verstappen comparou a situação a uma corrida de Lego. Lewis Hamilton também relatou dificuldades e participou da discussão sobre a complexidade dos motores e dos sistemas eletrônicos utilizados nesta temporada.
Na cronologia divulgada, a FIA informou que identificou a causa e disponibilizou a correção cinco minutos após a suspensão do procedimento de largada. A instalação e a integração exigiram mais tempo, e os carros deixaram os boxes para reiniciar o procedimento 48 minutos depois da interrupção.
A entidade também rebateu a hipótese de que o software tivesse sido utilizado sem testes. Segundo o comunicado, equipes e fabricantes realizaram simulações, além de verificações nos primeiros treinos livres dos GPs da Bélgica e da Holanda. A investigação recomendou reforçar a validação do sistema, com avaliações independentes e colaboração entre os envolvidos.
A próxima etapa será o GP de Singapura, de sexta-feira (09) a domingo (11), no circuito urbano de Marina Bay. O fim de semana terá formato sprint, com a corrida curta no sábado, às 6h. A prova principal está marcada para domingo, às 9h.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.