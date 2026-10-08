Um dos principais jogadores do Real Madrid, Mbappé se recuperou de uma hiperextensão no joelho esquerdo e já voltou a treinar com o elenco. Sendo assim, deve estar à disposição de José Mourinho para encarar o Villarreal, no sábado (10). As informações são do jornal ‘Marca’.
O atacante se machucou na vitória da França por 1 a 0 sobre a Turquia, no dia 25 de setembro, pela rodada de abertura da Liga das Nações. Ele sentiu o problema justamente no lance em que balançou a rede e acabou substituído por Doué logo em seguida.
Lesionado, o astro foi cortado e ficou fora dos outros compromissos da seleção durante a Data Fifa, contra Bélgica (duas vezes) e Itália. Técnico dos Bleus, Zidane chegou a dizer que a situação não era nada boa. “Infelizmente, não está bem”, comentou à época, em entrevista coletiva.
No entanto, Mbappé mostrou evolução, rapidamente retomou as atividades com o grupo e tem chance de reforçar o time merengue já no próximo compromisso. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.
O retorno de Mbappé é crucial para o Real Madrid, que busca se aproximar do Barcelona na tabela do Campeonato Espanhol. Neste momento, a equipe merengue soma 15 pontos, na quarta posição. O time catalão é o líder isolado, com 21.
Além da luta na competição nacional, há também a Liga dos Campeões. Depois de encarar o Villarreal, os comandados de José Mourinho terão a Roma pela frente, quarta-feira (14), às 16h, na Itália, pela segunda rodada da fase inicial do torneio continental.
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