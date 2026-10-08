Mbappé em ação durante treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Mbappé em ação durante treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 08/10/2026 14:57

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O atacante se machucou na



Lesionado, o astro foi cortado e ficou fora dos outros compromissos da seleção durante a Data Fifa, contra Bélgica (duas vezes) e Itália. Técnico dos Bleus, Zidane chegou a dizer que a situação não era nada boa. “Infelizmente, não está bem”, comentou à época, em entrevista coletiva.



No entanto, Mbappé mostrou evolução, rapidamente retomou as atividades com o grupo e tem chance de reforçar o time merengue já no próximo compromisso. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O atacante se machucou na vitória da França por 1 a 0 sobre a Turquia , no dia 25 de setembro, pela rodada de abertura da Liga das Nações. Ele sentiu o problema justamente no lance em que balançou a rede e acabou substituído por Doué logo em seguida.Lesionado, o astro foi cortado e ficou fora dos outros compromissos da seleção durante a Data Fifa, contra Bélgica (duas vezes) e Itália. Técnico dos Bleus, Zidane chegou a dizer que a situação não era nada boa. “Infelizmente, não está bem”, comentou à época, em entrevista coletiva.No entanto, Mbappé mostrou evolução, rapidamente retomou as atividades com o grupo e tem chance de reforçar o time merengue já no próximo compromisso. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Mbappé volta em momento importante

O retorno de Mbappé é crucial para o Real Madrid, que busca se aproximar do Barcelona na tabela do Campeonato Espanhol. Neste momento, a equipe merengue soma 15 pontos, na quarta posição. O time catalão é o líder isolado, com 21.

Além da luta na competição nacional, há também a Liga dos Campeões. Depois de encarar o Villarreal, os comandados de José Mourinho terão a Roma pela frente, quarta-feira (14), às 16h, na Itália, pela segunda rodada da fase inicial do torneio continental.

Os números de Mbappé pelo Real Madrid

Mbappé chegou ao Real Madrid em junho de 2024 e, desde então, tornou-se um dos destaques do time. Nesta temporada, soma oito gols e três assistências em oito jogos.

. 2024/25: 44 gols e cinco assistências em 59 jogos

. 2025/26: 42 gols e seis assistências em 44 jogos

. 2026/27: oito gols e três assistências em oito jogos