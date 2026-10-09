Publicado 09/10/2026 00:00

O Flamengo eliminou o Vasco e está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Ontem, no Luso-Brasileiro, o Rubro-Negro venceu por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após empate em 2 a 2 com bola rolando. Andrey Fernandes marcou os dois gols do Cruzmaltino, enquanto Joshua e Josmar balançaram as redes pelo Mengão.

Na disputa por pênaltis, Joshua foi o responsável pela última cobrança. O meia-atacante, que tem presença frequente no grupo profissional, bateu no canto e garantiu a classificação rubro-negra. Na comemoração, porém, fez um gesto obsceno ao colocar a mão nas partes íntimas. Como não havia VAR, o lance passou despercebido pela arbitragem e não houve punição durante a partida.

Já o Botafogo avançou ao vencer por 1 a 0 o Bahia, no Nilton Santos, com gol de Lucas Emanuel, de peixinho, no primeiro tempo.