Savarino comemora primeiro hat-trick da carreira - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Savarino comemora primeiro hat-trick da carreiraMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/10/2026 00:07 | Atualizado 09/10/2026 01:01

Autores dos gols da vitória do Fluminense por 4 a 0 sobre o Coritiba , nesta quinta-feira (8), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, Savarino e Lucho Acosta se deram os parabéns em clima descontraído após o jogo. Venezuelano anotou três gols pela primeira vez na carreira, para espantar jejum. Argentino, que entrou no fim para completar a goleada, reconheceu o esforço do companheiro.

"Ele merece muito. Todo trabalho que está fazendo vem sendo recompensado. É um cara que trabalha muito, um cara bom para c*. E parabenizar a ele porque esses três gols ele merece", disse Lucho Acosta, em entrevista ao "Premiere".

Lucho Acosta comemora gol contra o Coritiba Marcelo Gonçalves / Fluminense

Na sequência, Savarino retribuiu a gentileza e destacou a importância de voltar a marcar. O atacante não balançava as redes desde o dia 27 de maio, em vitória sobre o La Guaira, pela Libertadores, no Maracanã. Em meio ao raciocínio, ele reconheceu que a fase não era das melhores.

"Muito feliz. Também parabenizar Lucho pelo gol. É sempre importante marcar, fazer gol sempre. Desde que cheguei ao Fluminense disse que isso ia ser o mais importante para mim: fazer gols, fazer assistências, ajudar o time. E, bom, todo jogador passa por uma fase boa e por uma fase ruim, mas a gente nunca vai deixar de trabalhar, e espero que continuemos assim", disse Savarino.

Lucho exalta assistência de Wesley Natã

O último gol do Fluminense partiu de passe refinado da joia Wesley Natã, que também entrou em campo nos minutos finais. Em contra-ataque bem armado pelo Tricolor, o garoto recebeu em plenas condições de finalizar, mas preferiu pisar, de calcanhar, para Lucho Acosta limpar a zaga e marcar. Na mesma entrevista, o meia se rendeu ao talento do jovem centroavante.

"Também é um cara que trabalha muito. Já vem fazendo grandes treinamentos, vem trabalhando muito bem e hoje teve a recompensa com uma assistência. Poderia fazer um gol também, que teve um chute. Mas parabenizar a toda a equipe. Creio que toda a equipe fez um grande trabalho e isso foi demonstrado no campo", disse Lucho Acosta.

Garçom de Lucho, Wesley Natã é joia da base do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense

Argentino anseia nascimento do filho

Por fim, Lucho contou a última novidade da família Acosta, ao revelar que seu terceiro filho deve nascer nesta sexta-feira (9). O meia dedicou o gol à família e se mostrou ansioso pelo nascimento.

"Amanhã vai nascer meu filho. Muito feliz com outro mais que chega. São 3: Constantino, Valentina e Mateo, agora, que vai chegar. Chega amanhã, então o gol é dedicado para a minha família, minha esposa, meus filhos e esse que chega", arrematou.