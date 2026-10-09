Marcão comanda o Fluminense em vitória sobre o Coritiba - Marina Garcia / Fluminense

Marcão comanda o Fluminense em vitória sobre o CoritibaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 09/10/2026 00:43 | Atualizado 09/10/2026 01:10

Marcão não poderia estar menos satisfeito com a goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Coritiba , nesta quinta-feira (8), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, o treinador reforçou a importância dos treinamentos na Data Fifa e considerou "justíssimos" os três gols de Savarino na vitória.

"Nós ressaltamos muito o trabalho nesse retorno. Não só do Savarino, mas de todo o grupo. Mas houve um destaque importante do Savarino nas atividades de treinamento. Foi justíssimo tudo que ele plantou nesse período. É o grande jogador que a gente conhece", iniciou o treinador, em entrevista coletiva.



Jogadores recuperados por Marcão

Savarino é um dos atletas que viviam baixa no Tricolor e, aos poucos, foram sendo recuperados por Marcão, no exercício de uma de suas principais características. Ganso, que chegou a ser afastado e voltou a jogar; Serna, voltando a ser importante; e Hulk, vaiado nos primeiros jogos e agora artilheiro, foram alguns dos nomes resgatados pelo treinador.

"A gente procura em todos os treinos dar igualdade para todos. Não só priorizar a equipe titular, mas aqueles que não vinham jogando também. Todos os treinos repetir para as duas equipes de forma igual e deixar à vontade", analisou.

"Queria muito vencer esse jogo para premiar tudo que fizeram no período de treinamento. Foram grandiosos pelo grande empenho que tiveram, por tudo que entregaram hoje. Grande resultado. Você olha e vê aquele que está jogando dando força para o que não está. Nosso ambiente está muito bom. Essa energia boa está reinando e é assim que a gente vai até o final", prosseguiu o comandante.



Sequência com clássico e Libertadores

Além disso, Marcão projetou a sequência difícil que o Tricolor tem pela frente. No domingo (11), a equipe disputará clássico diante do líder Flamengo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, já na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), recebe o Palmeiras no Rio para o jogo de ida da semifinal da Libertadores. Para o técnico, poupar peças no fim de semana não é uma opção.

"Se tratando de um clássico, a gente vai colocar a melhor equipe possível para fazer um grande jogo, para buscar a vitória. Não dá para desvincular com o jogo de quarta, da Copa (Libertadores). Mas como foi feito no passado, do Palmeiras e Rivadavia, a gente vai fazer dessa forma. Está todo mundo pronto, comprometido para o jogo de domingo e, em sequência, na quarta-feira também", concluiu.

