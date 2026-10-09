Marcão comanda o Fluminense em vitória sobre o CoritibaMarina Garcia / Fluminense
Marcão destaca hat-trick de Savarino e projeta sequência do Fluminense
Após bater o Coritiba por 4 a 0 nesta quinta (8), Tricolor terá Fla-Flu e semifinal de Libertadores pela frente; técnico não planeja poupar
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Após bater o Coritiba por 4 a 0 nesta quinta (8), Tricolor terá Fla-Flu e semifinal de Libertadores pela frente; técnico não planeja poupar
Savarino e Lucho se felicitam por gols no Fluminense: 'Sigamos assim'
Venezuelano marcou três vezes na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, nesta quinta-feira (8); argentino apareceu para completar o placar
Fluminense bate Coritiba com três de Savarino e toma posição na tabela
Tricolor venceu por 4 a 0, nesta quinta-feira (8), no Maracanã; Resultado levou o Flu ao 3º lugar no Brasileirão, à frente do Athletico-PR
Riquelme sofre lesão muscular na coxa e desfalca Fluminense
Atacante não enfrenta o Coritiba, nesta quinta-feira (8), pelo Brasileirão, e também pode perder semifinal da Libertadores
STJD arquiva investigação sobre apostas envolvendo Lucho Acosta
Tribunal não encontrou indícios de participação do argentino em possível manipulação, mas processo pode ser reaberto caso surjam novos fatos
Jovem da base do Fluminense é campeão pela seleção de Portugal
Zagueiro Thiago Almeida é um dos destaques da equipe sub-17 do Tricolor que está nas quartas de final do Brasileiro da categoria
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