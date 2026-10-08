Com certa facilidade, o Fluminense venceu o Coritiba por 4 a 0 nesta quinta-feira (8), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Savarino, autor de três gols na partida, afastou jejum de bolas na rede que durava desde o dia 27 de maio e foi o nome do jogo. Lucho Acosta ampliou a vantagem no fim.
Vitorioso, o Tricolor das Laranjeiras contou com tropeço do Athletico-PR para reassumir a 3ª posição do campeonato, com 51 pontos, a nove do vice Palmeiras e dez do líder Flamengo. O próximo compromisso da equipe será justamente contra o rival rubro-negro, neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.
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Fluminense em 'banho-maria'
Os primeiros movimentos da etapa inicial foram mornos. Com 77% de posse de bola nos 15 minutos inaugurais, o Fluminense tinha o controle das ações, mas cozinhava o adversário em "banho-maria", sem criar grandes chances. Com pancada de Josué na trave, em cobrança de falta longa aos 16, foi o Coritiba que assustou primeiro.
Aos 30, o Tricolor respondeu com três tentativas de Savarino. Na primeira, recebeu ajeitada de Hulk e furou. Na segunda, finalizou mascado. Mas, na terceira, não perdoou. O venezuelano recebeu sobra de cobrança de escanteio na entrada da área pela direita, chutou cruzado e contou com desvio para abrir o placar. Serna ainda exigiria defesaça de Marcelo Rangel, após receber de Ganso e cortar para dentro, antes do intervalo.
Três vezes Savarino
A segunda etapa começou mais agitada. Pedro Rocha surgiu livre logo aos dois e finalizou para fora, cara a cara com Fábio. Quando teve a chance de retribuir, o Fluminense castigou novamente. Arana recebeu escanteio curto, cruzou e Thiago Silva aproveitou a sobra da defesa para servir Savarino. Da entrada da área, o venezuelano recebeu a bola quicando e acertou linda fatiada para ampliar a vantagem tricolor.
Depois do segundo gol, o Flu passou a jogar mais solto e envolver o Coritiba. Foi nesse ritmo que Savarino anotou o terceiro. Confiante, recebeu assistência de Serna em contra-ataque, limpou o zagueiro com corte seco dentro da área e arrematou de chapa, para o fundo das redes. Venezuelano, que não marcava desde duelo contra o La Guaira, pela Libertadores, no dia 27 de maio, quebrou jejum em grande estilo. Ainda deu tempo de Lucho Acosta receber bonito passe da joia Wesley Natã e, livre, chutar forte para matar o jogo.
Fluminense 4x0 Coritiba
Brasileirão - 29ª rodada
Data e hora: 08/10/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro Público: 15.056 pessoas
Gols: Savarino, aos 30' do 1ºT (1-0); Savarino, aos 4' do 2ºT (2-0); Savarino, aos 20' 2ºT (3-0); Acosta, aos 48' 2ºT (4-0) Cartões amarelos: Bruno Melo (COR) Cartões vermelhos: -
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
FLUMINENSE (Técnico: Marcão) Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules (Otávio), Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Kevin Serna, Savarino (Castillo) e Hulk.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Bustos (Vini Paulista), Jacy Maranhão (Rodrigo Moledo), Bruno Melo e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Nicolás Fonseca (Tinga), Sebastian Gómez e Josué; Breno Lopes (Fabinho) e Pedro Rocha (Paulo Roberto).
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