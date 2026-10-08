Neymar fez dois gols de pênalti contra o Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Neymar fez dois gols de pênalti contra o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/10/2026 21:36

Em um jogo agitado, o Flamengo empatou com o Santos por 2 a 2, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro começou melhor e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas cometeu erros, ficou com um a menos após a expulsão de Jorginho e viu Neymar marcar duas vezes de pênalti para garantir a igualdade.

Com o empate, o Flamengo chegou a 61 pontos e se manteve na frente do vice-líder Palmeiras. Já o Santos, por sua vez, é o oitavo colocado, com 42. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão, enquanto o Peixe visita o Atlético-MG, no mesmo dia, às 16h, na Arena MRV.

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O jogo



O jogo começou agitado na Vila Belmiro. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo se impôs nos primeiros minutos, teve o controle da posse de bola e conseguiu as primeiras descidas, mas esbarrou na marcação do time paulista e não conseguiu transformar o volume em chances claras. O Peixe, porém, foi mais incisivo e criou a primeira grande oportunidade em contra-ataque, mas o chute de Gabigol saiu pelo canto.

Após a dificuldade inicial para transformar o volume em chances, o Flamengo começou a encontrar espaços e criar oportunidades na reta final. Pedro quase abriu o placar aos 35 minutos, mas acertou a trave e, na sequência, em milagre de Diógenes. Samuel Lino também quase fez, mas Escobar salvou em cima da linha. Porém, de tanto insistir, o Rubro-Negro marcou duas vezes na reta final com Danilo e Lucas Paquetá.

Em desvantagem no placar, o Santos colocou Neymar e tentou correr atrás do prejuízo. Porém, o camisa 10 teve dificuldades nos primeiros minutos. O jogo, aliás, recomeçou quente, com pontapés e reclamações. Nos primeiros 15 minutos, o árbitro Anderson Daronco distribuiu mais cartões amarelos do que durante todo o primeiro tempo. Houve, inclusive, um momento ríspido entre Neymar e Paquetá.

O Flamengo tentou esfriar o jogo e administrar o resultado nos minutos finais. O Santos, porém, vendeu caro. O Peixe quase descontou aos 26 minutos, mas o chute de Gabriel Bontempo explodiu no travessão. Na sequência, Jorginho fez pênalti após perder a posse de bola na entrada da área. Na cobrança, Neymar bateu e diminuiu o placar na Vila Belmiro.

O Santos ganhou confiança com o gol de Neymar e seguiu pressionando. Com o controle da posse de bola e pressionando o Flamengo, o Peixe cercou o Rubro-Negro na área e começou a encontrar espaços. Em linda jogada ensaiada de cobrança de falta, Gabriel Bontempo encontrou Gabigol, que foi derrubado na área por Luiz Araújo. Na cobrança, Neymar, de novo, empatou.

Santos 2 x 2 Flamengo

Brasileirão - 29ª rodada

Data: 08/10/2026

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique (Rollheiser), Oliva, Barreal (Rony), Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (Neymar); Gabigol. Técnico: Cuca

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Plata); Carrascal (Saul), Samuel Lino (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim

Gols: Danilo, aos 43' do 1ºT (0-1); Lucas Paquetá, aos 48' do 1ºT (0-2); Neymar, aos 37' do 2ºT (1-2); Neymar, aos 42' do 2ºT (2-2)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Rodinei, Escobar, Gustavo Henrique, Oliva, Barreal, Neymar (SAN); Emerson Royal, Jorginho, Lucas Paquetá, Pedro, Bruno Henrique (FLA)

Cartões vermelhos: Jorginho (FLA)