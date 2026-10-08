Gabigol sendo marcado pelos jogadores do Flamengo - Raul Barreta / Santos

Gabigol sendo marcado pelos jogadores do FlamengoRaul Barreta / Santos

Publicado 08/10/2026 16:14

Gabriel Barbosa vai reencontrar o O atacantevai reencontrar o Flamengo nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Ao todo, o camisa 9 santista tem dez jogos contra o Rubro-Negro, mas não costuma ter boas atuações e nem balançar as redes nesses encontros.

Contudo, a fase atual do jogador é a melhor desde 2022, quando ainda defendia o Flamengo, sendo esse o principal ponto para que os torcedores acreditem que ele terá uma boa atuação. Além disso, o reencontro também coloca frente a frente os dois melhores times do returno do Brasileirão.

Gabigol estreou contra o Flamengo



Gabigol só chegou ao Flamengo em 2019. Antes disso, ele já havia enfrentado o clube sete vezes com a camisa do Santos, equipe que o revelou. Um fato curioso é que a estreia dele como jogador profissional foi contra o Rubro-Negro. Naquela ocasião, ele atuou por 21 minutos, em um empate sem gols, na Vila Belmiro.

No total, antes de vestir a camisa da equipe que posteriormente se tornaria ídolo, foram duas derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. No período, Gabigol só balançou as redes do Flamengo apenas em uma oportunidade.

Sem sorte após a saída do Flamengo



Depois de seis anos vestindo a camisa do Flamengo, o camisa 9 foi para o Cruzeiro, mas não se firmou. Atualmente emprestado ao Santos, Gabigol jogou três vezes contra o Flamengo desde a sua saída em 2024. No período, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, com um retrospecto mais equilibrado.

Em seu primeiro reencontro, no ano de 2025, Gabigol marcou contra o Flamengo aos 52 minutos da segunda etapa, de pênalti, para garantir a vitória por 2 a 1 para o Cruzeiro. Nas duas atuações seguintes, o atacante passou em branco.

Ou seja, ao todo, Gabigol tem 10 partidas contra o Flamengo: duas vitórias, cinco empates e três derrotas, representando 36,7% de aproveitamento contra o clube pelo qual é considerado ídolo. Além disso, só conseguiu marcar duas vezes, sendo apenas uma com a bola rolando.



Expectativas das equipes para a partida

Líder do Brasileirão com 60 pontos e três de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo busca ampliar a diferença logo mais contra o Santos, fora de casa. Por outro lado, o Peixe chega embalado pela campanha no returno e busca aproveitar a ótima fase para encostar na zona de classificação para a Libertadores.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza