Gabigol sendo marcado pelos jogadores do FlamengoRaul Barreta / Santos
Gabigol tem retrospecto negativo contra Flamengo; confira
Ídolo rubro-negro vai reencontrar seu ex-clube pela quarta vez desde sua saída em 2024 e carrega histórico com péssimas lembranças
Gabigol estreou contra o Flamengo
Sem sorte após a saída do Flamengo
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'Treinador autodidata', diz José Boto ao comparar Filipe Luís e Jardim
Dirigente rubro-negro contrasta estilos de trabalho e projeta futuro brilhante para o ex-lateral em novo desafio no futebol europeu
Joaquín Freitas aproveita data Fifa para se adaptar ao Flamengo
Atacante jogou apenas 30 minutos em três partidas desde que chegou, no início de setembro, mas espera receber mais oportunidades
Santos x Flamengo: onde assistir, escalações, arbitragem
Rubro-Negro volta da data Fifa com sequência de sete jogos de invencibilidade; no entanto, time paulista também vive grande momento
Destaque do Flamengo, Jorginho diz que não sente saudades da Europa
Jogador, de 34 anos, abordou 'gostinho especial' por título da Libertadores sobre o Palmeiras, clube que o desprezou na base
Gabigol reencontra o Flamengo em melhor momento desde que saiu
Atacante vem de sequência goleadora pelo Santos e já tem desempenho em 2026 melhor do que nas últimas três temporadas
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