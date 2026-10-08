José Mourinho, atual técnico do Real Madrid - Josep Lago / AFP

José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP

Publicado 08/10/2026 14:20 | Atualizado 08/10/2026 17:40





"Manchester City? Prefiro rir um pouco disso. Acho que vamos chegar a uma conclusão, mas eu, que estou na casa dos 60 anos, tenho que ter a sorte de ainda estar aqui quando chegar o veredito final", declarou. José Mourinho ironizou a demora para a conclusão do processo envolvendo o Manchester City e a liga inglesa. Em entrevista ao jornal italiano 'Corriere dello Sport', o técnico do Real Madrid brincou sobre o tempo que ainda pode levar até uma decisão definitiva."Manchester City? Prefiro rir um pouco disso. Acho que vamos chegar a uma conclusão, mas eu, que estou na casa dos 60 anos, tenho que ter a sorte de ainda estar aqui quando chegar o veredito final", declarou.

A manifestação ocorre poucos dias após os Cityzens apresentarem recurso contra a posição de uma comissão independente do Campeonato Inglês. A equipe foi considerada culpada em 114 das 115 violações analisadas no processo, que abrange regras financeiras do torneio.



"Agora, virá uma sentença, depois um recurso… Eu estarei com 80 anos", completou o treinador.

A apuração começou em 2018, com formalização das acusações em fevereiro de 2023. O julgamento teve início em setembro de 2024 e terminou em dezembro do mesmo ano, período a partir do qual o órgão independente passou a analisar as provas até divulgar a resolução.

O procedimento avaliou condutas referentes ao intervalo das temporadas 2009/10 a 2017/18. Segundo a organização do campeonato, foram identificados contratos considerados falsos, registros contábeis incorretos e descumprimento dos limites de gastos da liga e da Uefa.

Recurso pode prolongar definição



A contestação apresentada pelo Manchester City abriu nova etapa na disputa. A partir de 2 de outubro, data do protocolo, a entidade tem até 12 semanas para avaliar o pedido, além de mais 30 dias para a divulgação do resultado.

As eventuais sanções serão discutidas reservadamente até a autorização de publicação. O leque de punições abrange medidas esportivas e financeiras, mas ainda não há martelo batido sobre as penas.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria