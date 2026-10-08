Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo da Argentina - Tim Warner / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo da ArgentinaTim Warner / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 08/10/2026 16:46 | Atualizado 08/10/2026 16:49

Nicolás Tagliafico, campeão do mundo pela seleção argentina em 2022, fez duras críticas ao atual cenário do futebol em seu país natal. Durante entrevista ao programa 'Clank!', o lateral-esquerdo do Lyon questionou a queda de rendimento das competições locais e demonstrou incômodo diante das constantes alterações no formato dos torneios.

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"Vejo muito pouco futebol argentino, primeiro por causa dos horários, mas comecei a perder um pouco daquele amor pelo futebol argentino. Não sei se é porque sinto que a qualidade começou a cair ou porque cresci com os torneios Apertura e Clausura, com 20 equipes. Hoje você vê Grupo A, Grupo B e não entende como tudo se conecta", afirmou o jogador. "Vejo muito pouco futebol argentino, primeiro por causa dos horários, mas comecei a perder um pouco daquele amor pelo futebol argentino. Não sei se é porque sinto que a qualidade começou a cair ou porque cresci com os torneios Apertura e Clausura, com 20 equipes. Hoje você vê Grupo A, Grupo B e não entende como tudo se conecta", afirmou o jogador.

O atleta também comparou a realidade sul-americana à estabilidade que encontrou no Velho Continente.

"Estou prestes a completar dez anos na Europa, onde praticamente tudo continuou igual, o sistema e outras coisas. Hoje, na Argentina, você encontra um campeão de uma copa enfrentando o campeão de outra. São coisas que fazem perder um pouco aquela sensação de precisar lutar para conquistar um torneio", completou.



Decisão do Mundial



Além dos campeonatos locais, Tagliafico analisou a trajetória recente de sua seleção. Ao relembrar o revés para a Espanha na decisão da Copa do Mundo de 2026, ele reconheceu a superioridade do rival e avaliou que o grupo não atingiu o desempenho apresentado na conquista de quatro anos antes.

"Nossa atuação na final foi muito ruim em comparação com os nossos outros jogos, e nem de longe parecida com o que mostramos em 2022. Infelizmente, a Espanha nos superou completamente taticamente", disse.



"Temos que admitir que a Espanha jogou muito melhor do que nós. Não conseguimos encontrar nosso ritmo nem a tranquilidade para manter a posse de bola em nenhum momento da partida. Acho que a exaustão emocional, física e mental teve um papel enorme", concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria