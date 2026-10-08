Xhaka em ação pela Suíça na Copa do Mundo de 2026 - Carl Recine / Getty Images via AFP

Xhaka em ação pela Suíça na Copa do Mundo de 2026Carl Recine / Getty Images via AFP

Publicado 08/10/2026 16:15 | Atualizado 08/10/2026 16:21

“Aceito a decisão e assumo a responsabilidade por ela. Agradeço pelas inúmeras mensagens de apoio que recebi nas últimas semanas. Elas significam muito para mim”, escreveu o jogador.Ele precisará pagar 50 multas diárias de 3 mil francos suíços, totalizando 150 mil (cerca de R$ 1 milhão). No entanto, a sentença ficará suspensa de forma condicional por dois anos e, sendo assim, o valor só será desembolsado caso o atleta cometa uma nova infração no período.A falsificação aconteceu em 2022, mas a investigação só veio a público no último mês. “Em um estado de espírito conturbado, adquiri um certificado de vacinação, em vez de esclarecer as minhas questões em aberto da forma correta. Hoje vejo claramente que esse caminho não foi correto. Foi um erro. Peço desculpa”, disse, à época em que o caso foi revelado.