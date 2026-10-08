“Aceito a decisão e assumo a responsabilidade por ela. Agradeço pelas inúmeras mensagens de apoio que recebi nas últimas semanas. Elas significam muito para mim”, escreveu o jogador.
Ele precisará pagar 50 multas diárias de 3 mil francos suíços, totalizando 150 mil (cerca de R$ 1 milhão). No entanto, a sentença ficará suspensa de forma condicional por dois anos e, sendo assim, o valor só será desembolsado caso o atleta cometa uma nova infração no período.
A falsificação aconteceu em 2022, mas a investigação só veio a público no último mês. “Em um estado de espírito conturbado, adquiri um certificado de vacinação, em vez de esclarecer as minhas questões em aberto da forma correta. Hoje vejo claramente que esse caminho não foi correto. Foi um erro. Peço desculpa”, disse, à época em que o caso foi revelado.
A Suíça manteve o bom nível depois de cair para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Na primeira Data Fifa após o torneio internacional, venceu os quatro jogos que disputou pela Liga das Nações. Sem Xhaka, superou Macedônia do Norte (duas vezes), Escócia e Eslovênia.
Aos 34 anos, o meio-campista tem futuro indefinido na seleção e ainda conversará com a federação para entender qual a melhor decisão a ser tomada.
Revelado pelo Basel (SUI), Xhaka passou por Borussia Mönchengladbach (ALE), Arsenal (ING) e Bayer Leverkusen (ALE). Atualmente, defende o Sunderland (ING). Ele disputou seis jogos e ainda não participou de gols nesta temporada. Ao longo da carreira, o meio-campista esteve em quatro Copas do Mundo pela Suíça (2014, 2018, 2022 e 2026).
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