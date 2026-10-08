Bruno Duarte foi contratado em agosto - Matheus Lima / Vasco

Bruno Duarte foi contratado em agostoMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/10/2026 15:00

O atacante Bruno Duarte, do Vasco, que sofreu uma pancada na costela e perdeu os sentidos por instantes durante o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira (7), tranquilizou os torcedores e disse que está tudo bem. Em mensagem publicada nas redes sociais, o jogador afirmou que o caso foi "só um susto".

"Obrigado a todos pelas mensagens! Graças a Deus foi só um susto. Seguimos", afirmou o jogador em postagem no Instagram.

O lance aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo, após dividida com Ferraresi. Depois do choque, os atletas caíram no chão e o vascaíno foi atingido por uma joelhada na costela. Ele ficou caído, demonstrando dificuldade para respirar. Então, Bruno Duarte foi retirado de maca e substituído por David.

Após a partida, o técnico Pedro Emanuel comentou sobre o caso. "Sentimos a necessidade com a equipe médica de não correr nenhum risco. Houve um momento em que apagou, e era importante salvaguardarmos o bem-estar do atleta. Foi o que fizemos. Vamos reavaliarmos amanhã. Vai fazer um exame. Foi um choque com o adversário e, por isso mesmo, só um exame pode dizer o que vem aí."

Dentro de campo, o Vasco superou o Botafogo no estádio Nilton Santos por 2 a 1. Os gols foram marcados por David e Lescano. Alex Telles descontou para o Glorioso. Com o resultado, o Cruz-Maltino confirma a boa sequência e sobe à 14ª posição, com 34 pontos, três acima do Internacional, que abre a zona do rebaixamento.

Sobre o jogador

Bruno Duarte tem 30 anos. O jogador passou pelas categorias de base do Palmeiras e São Paulo. Nos profissionais, atuou pela Portuguesa até se transferir ao Lviv, da Ucrânia. Ainda acumulou passagens pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, e Vitória de Guimarães, de Portugal, até retornar ao futebol brasileiro em 2026, pelo Vasco.

Ele chegou ao clube no fim de agosto e assinou vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2028. "Eu venho pronto e com vontade de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis. Atacante vive disso, em qualquer clube que passa”, disse, na ocasião. Até agora, ele marcou dois gols e duas assistências em seis jogos.