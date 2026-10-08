Bruno Duarte foi contratado em agostoMatheus Lima / Vasco
Bruno Duarte tranquiliza vascaínos após susto e diz que está bem
Atacante sofreu uma pancada na costela durante o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira (7) e precisou ser retirado de maca
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Jogadores do Vasco revelam preferências para semifinal da Sula
Cruz-Maltino ainda não sabe onde mandará o jogo de volta contra o Boca Juniors (ARG); prazo para definição termina no sábado (10)
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Em entrevista após a vitória sobre o Botafogo, o presidente do Vasco também afirmou que 'não é um jogo que vai estragar o gramado'
Vasco tem melhor sequência no ano e vê risco de rebaixamento despencar
Vitória no clássico com o Botafogo confirma bom momento do Cruz-Maltino e dá tranquilidade maior para semifinal da Copa Sul-Americana
Pedro Emanuel pede que Vasco x Boca não seja no Nilton Santos
Em meio a imbróglio, treinador fez apelo para que o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana aconteça em São Januário ou no Maracanã
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Meia-atacante teve mais uma boa atuação e voltou a balançar a rede na vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro
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