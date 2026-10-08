Alexandre Mendes é auxiliar técnico de Renato Gaúcho há três décadas - Lucas Uebel / Grêmio

Alexandre Mendes é auxiliar técnico de Renato Gaúcho há três décadasLucas Uebel / Grêmio

Publicado 08/10/2026 15:30

Auxiliar técnico de Renato Gaúcho no Grêmio , Alexandre Mendes foi preso nesta quinta-feira (8), em Porto Alegre. O assistente foi detido na chegada da delegação do time gaúcho após o empate por 1 a 1 com o Remo, nesta última quarta (7), em Belém, pela 29ª rodada do Brasileirão. A prisão foi motivada por descumprimento de uma medida protetiva, segundo o "ge".

A medida protetiva foi solicitada por sua ex-companheira e está em vigor desde 5 de março deste ano. O descumprimento teria ocorrido durante a Expointer, tradicional feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em nota enviada ao O DIA, o Grêmio informou que "monitora a apuração dos fatos" e que irá se manifestar "assim que reunir todos os elementos relativos ao processo".

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que acompanha com atenção os desdobramentos do caso que envolve o profissional Alexandre Mendes, após as informações divulgadas na tarde desta quinta-feira (8). O Clube monitora a apuração dos fatos, de natureza estritamente pessoal, pelas autoridades competentes e irá se manifestar assim que reunir todos os elementos relativos ao processo", disse.

Entenda o caso

Em agosto de 2024, o 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre abriu um processo contra Alexandre Mendes. No mês seguinte, o auxiliar técnico se tornou réu por violência psicológica contra a ex-companheira, com quem conviveu por seis anos. O processo, porém, ainda está em fase de instrução criminal e não tem sentença.

Já em setembro, um inquérito policial, da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) concluiu pelo não indiciamento do acusado. Na decisão, a delegada Fernanda Campos Hablich alegou que não havia elementos suficientes para amparar o indiciamento e o inquérito foi concluído. Na época, a vítima tinha registrado boletim de ocorrência que relatava, inclusive, agressões físicas.

Apesar das medidas protetivas que vigoravam a favor da mulher terem sido arquivadas, o Ministério Público entendeu que havia elementos para uma denúncia por violência psicológica. A Justiça, portanto, aceitou a denúncia. A primeira audiência ocorreu em agosto, e Alexandre Mendes participou por videoconferência. A acusação pediu que novas testemunhas fossem adicionadas.

Alexandre Mendes é conhecido por ser o braço direito do técnico Renato Gaúcho. Formado em educação física, Mendes iniciou a carreira com Renato em 1995, no Fluminense, quando integrava a preparação física. Desde então, ele acompanhou o treinador em diversos clubes ao longo dos anos, incluindo Fluminense, Vasco, Bahia, Athletico-PR, Flamengo e Grêmio.