Alexandre Mendes é auxiliar técnico de Renato Gaúcho há três décadasLucas Uebel / Grêmio
Auxiliar de Renato Gaúcho no Grêmio é preso em Porto Alegre
Alexandre Mendes foi detido no desembarque da delegação na cidade, nesta quinta-feira (8), após descumprir uma medida protetiva
Fluminense bate Coritiba com três de Savarino e toma posição na tabela
Tricolor das Laranjeiras venceu por 4 a 0, nesta quinta-feira (8), no Maracanã; Resultado levou o Flu ao 3º lugar, à frente do Athletico-PR
Jardim lamenta erros do Flamengo contra Santos: 'Perdemos dois pontos'
Rubro-Negro chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa final, ficou com um a menos e cedeu o empate
Neymar exalta 'grande jogo' com o Flamengo: 'Dois melhores do Brasil'
Camisa 10 confessou não ter achado o empate em 2 a 2 desta quarta-feira (8) justo; para ele, o Santos poderia ter vencido o duelo
Opositor não se candidata e Infantino articula reeleição na Fifa
Victor Montagliani, mandatário da Concacaf, preferiu seguir no cargo atual ao invés de disputar a presidência da federação com o ítalo-suiço
Flamengo sai na frente, mas sofre dois de Neymar e empata com Santos
Rubro-Negro começou melhor e fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas ficou com um a menos na etapa final após expulsão de Jorginho e cedeu empate
Defensor do Palmeiras é suspenso por uso de substância ilícita
Lateral-esquerdo Jefté testou positivo para o componente furosemida, tipo de diurético proibido no regulamento do futebol brasileiro
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