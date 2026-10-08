Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/10/2026 18:37

Vasco, nesta quinta-feira (8), para mandar o jogo contra o Boca Juniors, da Argentina, pela semifinal da Sul-Americana, no Maracanã. Na decisão, a juíza Georgia Vasconcellos, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, alegou que os novos argumentos apresentados pelos advogados do clube não são relevantes para alterar as duas rejeições anteriores. A informação é do canal "Atenção Vascaínos". A Justiça do Rio de Janeiro negou o novo pedido do, nesta quinta-feira (8), para mandar o jogo contra o Boca Juniors, da Argentina, pela semifinal da Sul-Americana, no Maracanã. Na decisão, a juíza Georgia Vasconcellos, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, alegou que os novos argumentos apresentados pelos advogados do clube não são relevantes para alterar as duas rejeições anteriores. A informação é do canal "Atenção Vascaínos".

A magistrada indeferiu integralmente a nova tentativa de tutela de urgência apresentada em ação popular. O pedido buscava envolver o Estado do Rio de Janeiro, na condição de Poder Concedente, para viabilizar a utilização do estádio pelo Vasco. Na ação, o clube também ressaltou que está sendo impedido de jogar em São Januário por causa do regulamento da Conmebol.

Na decisão, a magistrada destacou que a indicação do Maracanã como local preferencial sob o ponto de vista da segurança pública não significa, por si só, que exista obrigação contratual para que o estádio seja disponibilizado na data solicitada. Na argumentação, ainda é dito que a Polícia Militar considera o Estádio Nilton Santos como completamente apto para receber o jogo.

garantiu que o Alvinegro não foi procurado, mas disse que não garantia a liberação do estádio para o rival. A grande questão a respeito de mandar a semifinal no Estádio Nilton Santos é a falta de interesse do próprio Vasco, que apenas viria a cogitar essa possibilidade em último caso. Em entrevista recente ao jornalista Venê Casagrande, o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, mas disse que não garantia a liberação do estádio para o rival.

O pedido para remanejamento de partidas anteriormente marcadas também foi rejeitado. A juíza considerou que uma eventual determinação para disponibilizar o Maracanã poderia interferir nas agendas previamente estabelecidas. A magistrada acrescentou que o risco irreversibilidade prática da medida seria um agravante, pois a partir do momento em que o jogo acontecesse, nenhuma ação poderia ser revertida.

O Vasco enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, nos dias 13 e 20, pela semifinal da Sul-Americana. O jogo de ida será realizado na Bombonera, em Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília), enquanto a partida de volta acontecerá no Rio de Janeiro, em local a definir, no mesmo horário. O vencedor do confronto enfrenta Atlético-MG ou Montevidéu City Torque, do Uruguai, na decisão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza