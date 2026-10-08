Lateral-esquerdo Jefté em ação pelo Palmeiras - Reprodução / Instagram @jftvital

Lateral-esquerdo Jefté em ação pelo PalmeirasReprodução / Instagram @jftvital

Publicado 08/10/2026 21:20 | Atualizado 08/10/2026 21:21

Revelado pelo Fluminense e atualmente no Palmeiras , o lateral-esquerdo Jefté testou positivo para furosemida, substância proibida no futebol brasileiro, e está suspenso provisoriamente. O componente se trata de um diurético — medicamento que estimula os rins a eliminarem o excesso de água e sódio do corpo através da produção de urina —, detectado em exame antidoping do jogador no mês de agosto.

Além de ser proibida pelo próprio fator diurético, a furosemida também funciona como agente mascarante de outras substâncias não autorizadas. Em pronunciamento oficial, Jefté negou ter utilizado o composto "com a intenção de obter vantagem competitiva", mas afirmou que tem colaborado com a investigação das autoridades e, "em respeito aos procedimentos aplicáveis e ao jogo limpo", aceitou a pena temporária.

O jogador também afirmou que trabalha em conjunto com seus advogados e o clube paulista para esclarecer o resultado do exame e exercitar seu direito de defesa. No entanto, reforçou que não há "qualquer atribuição de responsabilidade ao Palmeiras em relação ao ocorrido".

Em paralelo, o Porco também se pronunciou, trazendo detalhes sobre a ingestão da substância. "O atleta esclareceu que a utilização ocorreu de forma involuntária e inadvertida, fora do ambiente do clube e sem o conhecimento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP)", diz parte da nota oficial. O time enfatizou que o atleta aceitou a suspensão e "ficará afastado voluntariamente de suas atividades".



Realizado o teste positivo para a furosemida, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem ainda fará uma avaliação definitiva do episódio. Lesionado desde antes da Copa do Mundo, Jefté realizou cirurgia no joelho esquerdo e não vinha sendo relacionado para os jogos do clube de São Paulo. Segundo as previsões, o jogador naturalmente seria desfalque até o fim do ano.