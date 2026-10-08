Lateral-esquerdo Jefté em ação pelo PalmeirasReprodução / Instagram @jftvital
Defensor do Palmeiras é suspenso por uso de substância ilícita
Lateral-esquerdo Jefté testou positivo para o componente furosemida, tipo de diurético proibido no regulamento do futebol brasileiro
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Flamengo faz protesto na camisa por proibição das bets no Brasil
Rubro-Negro entrou em campo contra o Santos, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, com a frase "proibir não é proteger" na camisa
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Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, anunciou que está iniciando sua participação como investidor do clube espanhol
Riquelme sofre lesão muscular na coxa e desfalca Fluminense
Atacante não enfrenta o Coritiba, nesta quinta-feira (8), pelo Brasileirão, e também pode perder semifinal da Libertadores
Ex-Fluminense, Zubeldía entra no radar do Corinthians
Prioridade do Timão continua sendo o ex-Vasco, Ramón Diaz, mas clube também consultou outros nomes para assumir a equipe
Diego Souza segue como treinador após escândalo com licenças falsas
Ex-jogador foi vítima de golpe aplicado pelo argentino Mancuso, ex-Flamengo, que vendia diplomas de técnicos sem autenticidade
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