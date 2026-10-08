Diego Souza comandando treino do Joinville - Neto Cajaíba/JEC

Diego Souza comandando treino do JoinvilleNeto Cajaíba/JEC

Publicado 08/10/2026 19:39

Ex-jogador dos quatro clubes do Rio de Janeiro, Diego Souza havia iniciado carreira como treinador à frente do Joinville. Contudo, teve seu registro cancelado pela CBF, após ser apontado como vítima de um esquema supostamente promovido pelo também ex-jogador Mancuso, que vendia lincenças de treinador falsas

Mesmo que o registro no BID tenha sido cancelado, Diego poderá seguir como comandante do Joinville. O clube de Santa Catarina inclusive já oficializou esta decisão.

Contudo, diante deste cenário, o treinador ficará impossibilitado de assinar as súmulas das partidas e também de ficar na beira do campo passando instruções para seus jogadores. Mas, fora isso, o dia a dia da equipe prosseguirá normalmente.

No momento atual, o Joinville esforça para regularizar Diego Souza, e espera consegui-lo até a 8ª rodada da Copa Santa Catarina, no clássico contra o Figueirense. Ele já estaria fora da próxima rodada, substituído pelo seu auxiliar Rafael Bahia, por conta de um cartão vermelho na partida anterior.

Caso das licenças falsas

Ex-volante do Flamengo, hoje aposentado, Mancuso está sendo acusado de vender licenças falsas de treinador para diversos jogadores e ex-jogadores. Os certificados supostamente seriam emitidos pela Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA). Porém, a associação afirma que nenhum dos diplomas distribuídos tem validade e também diz nunca ter autorizado o procedimento.

Esses supostos cursos chamaram a atenção dos ex-jogadores, pois não requeriam as avaliações previstas e obrigatórias para completar a formação dos treinadores. Segundo o portal 'UOL', alguns dos ex-atletas chegaram a pagar valores próximos a R$ 100 mil pelas categorias C, B, A e PRO.

Além de Diego Souza, nomes muito reconhecidos no meio do futebol brasileiro, como Thiago Silva, Diego Lugano, Felipe Melo e Paolo Guerrero. também teriam sido vítimas deste golpe. A maioria deles afirma que não chegou a utilizar a licença ou nem finalizou o curso por conta da etapa presencial obrigatória.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo