Diego Souza comandando treino do JoinvilleNeto Cajaíba/JEC
Diego Souza segue como treinador após escândalo com licenças falsas
Ex-jogador foi vítima de golpe aplicado pelo argentino Mancuso, ex-Flamengo, que vendia diplomas de técnicos sem autenticidade
Savarino e Lucho se felicitam por gols no Fluminense: 'Sigamos assim'
Venezuelano marcou três vezes na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, nesta quinta-feira (8); argentino apareceu para completar o placar
Fluminense bate Coritiba com três de Savarino e toma posição na tabela
Tricolor das Laranjeiras venceu por 4 a 0, nesta quinta-feira (8), no Maracanã; Resultado levou o Flu ao 3º lugar, à frente do Athletico-PR
Jardim lamenta erros do Flamengo contra Santos: 'Perdemos dois pontos'
Rubro-Negro chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa final, ficou com um a menos e cedeu o empate
Neymar exalta 'grande jogo' com o Flamengo: 'Dois melhores do Brasil'
Camisa 10 confessou não ter achado o empate em 2 a 2 desta quarta-feira (8) justo; para ele, o Santos poderia ter vencido o duelo
Opositor não se candidata e Infantino articula reeleição na Fifa
Victor Montagliani, mandatário da Concacaf, preferiu seguir no cargo atual ao invés de disputar a presidência da federação com o ítalo-suiço
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