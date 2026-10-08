Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo em seis ocasiões - Lívia Villas Boas / CBF

Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo em seis ocasiõesLívia Villas Boas / CBF

Publicado 08/10/2026 16:33

Uma das maiores jogadoras de futebol da história terá sua rotina contada nas telas. A Netflix iniciou as gravações de um documentário que acompanha a preparação da Marta para a sua última participação com a seleção brasileira em uma Copa do Mundo e, dessa vez, em casa, no Brasil.

O documentário é produzido pela Conspiração, uma das principais produtoras independentes do País, e contará com falas inéditas e registros do preparo da jogadora, aos 40 anos, para atuar em um Mundial diante de sua torcida.

Eleita seis vezes como melhor do mundo, a atacante tem 25 anos dedicados ao futebol feminino e conta com seis Copas em sua carreira (2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023). Pela seleção, é a maior artilheira da história, entre homens e mulheres, com 122 gols em 214 partidas.

O documentário é produzido pela Conspiração Filmes, uma das principais produtoras independentes do país, e contará com falas inéditas e registros do preparo da jogadora, aos 40 anos, para atuar em um Mundial diante de sua torcida.

Com direção de Eliza Capai, roteiro de João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque, direção de fotografia de Helen Braga e produção executiva de Renata Brandão, Luisa Barbosa e Andrucha Waddington deve ser lançado no próximo ano.

Técnico não garante Marta

Arthur Elias, entretanto, não garante a presença da jogadora entre as convocadas. O treinador não esconde que a estrela está nos planos da comissão técnica de disputar a Copa Feminina, mas o fato de ela estar com 41 anos em 2027 pode pesar contra.

Em entrevista em agosto, ele afirmou que só convocará Marta se ela estiver atuando em alto nível para integrar um grupo com 70% de suas jogadores já definidas.



"É claro que a Marta está nos nossos planos e apoiamos ela para que chegue muito bem na Copa. Mas, o papel dela será decidido e esclarecido com ela, porque é algo que não dá para prever. Só mais perto da competição", disse Arthur Elias em entrevista ao 'SporTV'.