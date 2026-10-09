Jorginho foi expulso contra o Santos, nesta quinta-feira (8) - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho foi expulso contra o Santos, nesta quinta-feira (8)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/10/2026 16:55

Depois de abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, o Flamengo viu Jorginho ser expulso na etapa final, após uma jogada que resultou em pênalti para o adversário. Com um jogador a menos, a equipe perdeu parte da capacidade de controlar o confronto e acabou cedendo o empate, com dois gols de Neymar em cobranças de penalidade.

A expulsão de Jorginho aumentou a preocupação em torno de um problema antigo e que já havia gerado consequências em outros momentos da temporada. Menos de um mês antes, em 17 de setembro, Jorginho também havia sido expulso contra o Independiente del Valle, do Equador, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores, e deixou a equipe em maus lençóis.

Desde o início do ano, o Flamengo precisou lidar com desfalques provocados por expulsões. Nos primeiros cinco meses do ano, o Rubro-Negro já havia ultrapassado o número de cartões vermelhos de 2025 (8). O clube, portanto, adotou medidas disciplinares e passou a aplicar multas aos jogadores envolvidos em episódios considerados evitáveis ou em situações de reincidência, mas mesmo assim não adiantou.

Com três expulsões, Jorginho lidera a lista dos jogadores mais indisciplinados do Flamengo, ao lado de Carrascal. O meia colombiano, aliás, teve o caso mais emblemático, quando foi expulso na Supercopa do Brasil, em fevereiro. Na ocasião, ele agrediu Breno Bidon pouco antes do intervalo, mas o VAR entrou em ação somente antes do início do segundo tempo. O Corinthians venceu por 2 a 0 e conquistou o título.

Com o empate, o Flamengo chegou a 61 pontos e se manteve na frente do vice-líder Palmeiras, mas viu a distância diminuir para apenas um ponto. A chance de título também caiu para 63,8%, segundo a UFMG. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.