Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Leila Pereira, atual presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 09/10/2026 16:48

Novo atrito nos bastidores de Flamengo e Palmeiras. Depois de o Mais Querido detonar o árbitro do empate em 2 a 2 com o Santos , nesta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Brasileirão, foi a vez do clube paulista se pronunciar. Em comunicado oficial, o vice-líder do campeonato afirmou que o rival estaria tentando pressionar a arbitragem em momento decisivo da temporada. Além disso, escreveu que o comportamento não surpreende, com base nas "reiteradas condutas anti-éticas" da diretoria flamenguista.

"Ainda que tal posicionamento não surpreenda, tendo em vista as reiteradas condutas anti-éticas praticadas pela atual gestão do clube carioca, é lamentável que uma relevante instituição do futebol nacional ainda recorra a estratégias antiquadas para pressionar a arbitragem em um momento decisivo da temporada", diz parte do comunicado do Palmeiras.

Grande parcela das críticas do Rubro-Negro foram direcionadas ao juiz Anderson Daronco, escalado para o duelo da Vila Belmiro, e também responsável por apitar clássico entre Palmeiras e Corinthians, neste domingo (11). Ao Alviverde, a insinuação do rival carioca gera temor de que o árbitro carregue para o próximo jogo "o peso de acontecimentos de um duelo anterior".

"Daronco não pode carregar para o Derby o peso de acontecimentos de um duelo anterior, tampouco ser submetido a qualquer tipo de pressão externa que possa comprometer a sua atuação; pelo contrário, ele deve ter condições de exercer a sua função com a isenção e a tranquilidade esperadas em um dos maiores clássicos do futebol mundial", diz outro trecho do pronunciamento.



Confira nota oficial do Palmeiras na íntegra

"O Palmeiras manifesta a sua indignação com o teor da nota divulgada nesta sexta-feira (9) pelo Flamengo. Ainda que tal posicionamento não surpreenda, tendo em vista as reiteradas condutas anti-éticas praticadas pela atual gestão do clube carioca, é lamentável que uma relevante instituição do futebol nacional ainda recorra a estratégias antiquadas para pressionar a arbitragem em um momento decisivo da temporada.

Ao criticar publicamente o árbitro Anderson Daronco por supostos erros cometidos na Vila Belmiro e destacar que “curiosamente” ele estará à frente do Derby deste domingo (11), o Flamengo não apenas coloca sob suspeita as escalas elaboradas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), como ainda busca criar constrangimento para o referido profissional de arbitragem.

Daronco não pode carregar para o Derby o peso de acontecimentos de um duelo anterior, tampouco ser submetido a qualquer tipo de pressão externa que possa comprometer a sua atuação; pelo contrário, ele deve ter condições de exercer a sua função com a isenção e a tranquilidade esperadas em um dos maiores clássicos do futebol mundial.

Como se sabe, a CBF disponibiliza fóruns institucionais para questionamentos e discussões sobre condutas e decisões da arbitragem. A opção por se manifestar ou não em público compete a cada clube, mas deve ser exercida, invariavelmente, com responsabilidade. O Palmeiras repudia comunicados levianos que ultrapassem os limites do debate saudável e coloquem em xeque a credibilidade das competições.

Precisamos avançar na construção de um ambiente de maior respeito entre as instituições e os profissionais do futebol. Pressionar árbitros por meio de insinuações vazias em nada contribui com esse processo."