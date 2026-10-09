Lance que gerou pênalti e expulsão de Jorginho - Reprodução / CBF

Lance que gerou pênalti e expulsão de JorginhoReprodução / CBF

Publicado 09/10/2026 21:00 | Atualizado 09/10/2026 21:05

Após o Flamengo publicar comunicado oficial com duras críticas à arbitragem do duelo contra o Santos , a CBF divulgou o áudio do VAR sobre um dos lances mais polêmicos do jogo. A jogada analisada no vídeo foi o pênalti e a expulsão do volante rubro-negro Jorginho, por toque de mão perto da linha da área, assinalado pelo juiz Anderson Daronco. Nenhum outro momento do jogo teve análise revelada pela entidade.

Na gravação, escuta-se o diálogo entre Daronco, Rodolpho Toski Marques, operador do VAR, e seu assistente na cabine. Antes mesmo do início da discussão, o juiz da partida afirma aos companheiros que não houve falta do atacante Rony em Jorginho, no contato que precedeu a queda do atleta rubro-negro. Toski concorda que o contato não é faltoso "nem em cima, nem embaixo" e qualifica a dividida como "disputa de bola".

Em seguida, a equipe de arbitragem discute se o toque de mão do volante é um "Dogso", sigla da expressão em inglês "Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity", ou seja, impedir uma oportunidade clara de gol.

"Nós temos um contato de jogo natural aqui. Ele está em queda. A bola está parada naquele momento, não tem um jogador que joga. Uma bola que parou no braço porque um jogador está caído, fruto de uma disputa anterior. Tem um braço que impede o jogador de prosseguir, mas, como é dentro da área, seria um "Dogso", fruto da disputa essa queda dele", opina Toski, sobre a mão de Jorginho ter impedido avanço santista.

Dito isso, os operadores do VAR concordaram sobre o lance ser passível de punição com cartão vermelho para Jorginho por "Dosgo" e sugerem que Daronco revise a jogada na cabine. Além disso, Toski informa Daronco sobre a posição da bola no momento em que é tocada pelo volante. "Decisão factual, é dentro da área, seria um pênalti confirmado", diz ele.

Feita a revisão, Daronco enxerga a infração apontada pelos colegas e nega que a bola estivesse em disputa no lance. "Não é questão de disputa, é uma mão. Vou voltar com uma questão factual de pênalti e cartão vermelho para o jogador, é isso? Por "Dogso". Toski concorda e completa: "Ele já está em queda e é um braço dentro da área".



Daronco também revisou o vídeo da dividida entre Rony e Jorginho, e manteve a não-marcação de falta. No fim, voltou ao gramado, retirou o cartão amarelo assinalado anteriormente, confirmou a expulsão do volante e marcou pênalti para o Santos.

Como foi o lance?

Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava 2 a 0 para o Flamengo, Rossi saiu jogando com os pés e tocou curto para Jorginho. Marcado, o volante protegeu e caiu, tocando a bola com o braço direito, em cima da linha da grande área. Neymar converteu para o Santos e, seis minutos depois, voltou a marcar em penalidade para empatar a partida.