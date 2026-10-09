Danilo marcou um dos gols do Flamengo contra o Santos - Gilvan de Souza / Flamengo

Danilo marcou um dos gols do Flamengo contra o SantosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/10/2026 18:55

Herói da Libertadores de 2025, Danilo marcou pela primeira vez pelo Flamengo na temporada. O zagueiro, de 35 anos, marcou no empate com o Santos por 2 a 2, nesta última quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão, e encerrou um jejum de quase um ano.

O último gol de Danilo havia acontecido em 13 de dezembro de 2025. Na ocasião, o zagueiro marcou um dos gols da vitória sobre o Pyramids, do Egito, pela semifinal da Copa Intercontinental. O gol aconteceu duas semanas após marcar o gol do título da Libertadores.

Um dos pilares do Flamengo no segundo semestre do ano passado, Danilo marcou o nome na história do clube após marcar o gol do título da Libertadores de 2025. O zagueiro, no entanto, perdeu espaço após a saída de Filipe Luís e a chegada de Leonardo Jardim.

Em meio as limitações físicas, Danilo busca recuperar o prestígio na reta final da temporada. Em 2026, o zagueiro soma apenas 20 jogos e um gol marcado. Mesmo na reserva do Flamengo, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira.

Contratado em janeiro de 2025, Danilo chegou ao Flamengo após encerrar o vínculo com a Juventus, da Itália. No primeiro ano vestindo o Manto Sagrado, conquistou o título do Carioca, Brasileirão e Libertadores. Ao todo, soma 56 jogos, seis gols e duas assistências.

Com o empate, o Flamengo chegou a 61 pontos e se manteve na frente do vice-líder Palmeiras, mas viu a distância diminuir para apenas um ponto. A chance de título também caiu para 63,8%, segundo a UFMG. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.