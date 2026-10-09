Flamengo de Leonardo Jardim ainda tem pequena vantagem na liderança do Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo de Leonardo Jardim ainda tem pequena vantagem na liderança do BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/10/2026 09:57

tirou a pequena gordura de vantagem para o segundo colocado Palmeiras, que voltou a depender de si para ser campeão.

O Flamengo segue na liderança do Brasileirão, mesmo com o empate em 2 a 2 com o Santos , na quinta-feira (8), na Vila Belmiro. Mas o tropeço após abrir 2 a 0para o segundo colocado

A distância entre os dois caiu para apenas um ponto (61 a 60), mas ainda assim o Rubro-Negro segue como principal favorito ao título. A chance de ser campeão é de 63,8%, inferior ao de antes da 29ª rodada, quando estava com 76,4%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Já o Verdão, que venceu em casa o Bahia por 1 a 0, reduziu a distância de três pontos para um. Como ainda tem o confronto direto entre os dois, em São Paulo na 36ª rodada do Brasileirão, não depende mais de um novo tropeço do rival.

Ainda assim, a possibilidade de título do time de Abel Ferreira ainda é inferior, de 34,7%, mas melhor do que antes, quando estava com 21,6%.



O caminho pelo título



Nessa briga acirrada entre as duas melhores equipes do futebol brasileiro, restam nove partidas para decidir quem termina à frente. E ambos ainda jogarão cinco vezes em casa, além de terem dois clássicos pela frente e o confronto direto entre eles.

O Flamengo enfrenta Fluminense e Vasco, e terá duelos duros contra dois adversários que brigam pelo G-4: Bahia fora e Athletico-PR no Maracanã. Por outro lado, pega o Grêmio que luta contra o rebaixamento e a lanterna Chapecoense na última rodada. Atlético-MG e Coritiba completam a lista.

Já o Palmeiras terá um caminho muito parecido, com Corinthians em casa e Santos fora e também dois times que querem vaga na Libertadores: Athletico-PR, em Curitiba, e Cruzeiro, em São Paulo. Os rivais da parte de baixo da tabela são os dois últimos colocados, Chapecoense e Remo, enquanto Coritiba e Red Bull Bragantino completam a campanha.

Os jogos de Flamengo e Palmeiras até o fim do Brasileirão



30ª rodada

Palmeiras x Corinthians - domingo (11), às 17h30

Flamengo x Fluminense - domingo (11), às 17h30

31ª rodada

Athletico x Palmeiras - 17 de outubro, às 19h30

Bahia x Flamengo - 18 de outubros, às 18h30



32ª rodada

Palmeiras x Bragantino - 24 de outubro, às 18h30

Flamengo x Atlético-MG - 26 de outubro, às 20h



33ª rodada

Santos x Palmeiras - 28 de outubros, às 19h30

Vasco x Flamengo - 29 de outubro, às 20h



34ª rodada

Flamengo x Grêmio - 4 de novembro, às 19h30

Palmeiras x Remo -5 de novembro, às 19h30

35ª rodada

Cruzeiro x Palmeiras - A definir

Flamengo x Athletico - A definir



36ª rodada

Palmeiras x Flamengo - A definir



37ª rodada

Chapecoense x Palmeiras - A definir

Coritiba x Flamengo - A definir



38ª rodada

Palmeiras x Coritiba - A definir

Flamengo x Chapecoense - A definir