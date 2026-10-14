Fazenda de Ana Castela, batizada de Fazenda Boiadeira, fica em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, cidade natal da cantora, próxima à fronteira com o Paraguai - Reprodução / Instagram

Fazenda de Ana Castela, batizada de Fazenda Boiadeira, fica em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, cidade natal da cantora, próxima à fronteira com o ParaguaiReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 12:35





A sertaneja, de 22 anos, passou a administrar em 2026 uma propriedade rural em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, onde começou os preparativos para formar o próprio rebanho bovino. Ana também possui um rancho em Londrina, no Paraná.



Ao visitar a nova fazenda pela primeira vez neste ano, a artista mostrou detalhes do espaço e registrou a chegada ao local. "Bom dia. Hoje é dia de conhecer minha fazenda nova, que eu ainda não conheci. Está indo eu, meus dois primos, meu pai que está estressado", contou durante o trajeto.

Ana Castela mostrou gado no pasto em vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (13) e celebrou o resultado do trabalho ao lado da família. "Fruto do meu trabalho e da minha família. Deus é bom demais!", escreveu a cantora na publicação.A sertaneja, de 22 anos, passou a administrar em 2026 uma propriedade rural em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, onde começou os preparativos para formar o próprio rebanho bovino. Ana também possui um rancho em Londrina, no Paraná.Ao visitar a nova fazenda pela primeira vez neste ano, a artista mostrou detalhes do espaço e registrou a chegada ao local. "Bom dia. Hoje é dia de conhecer minha fazenda nova, que eu ainda não conheci. Está indo eu, meus dois primos, meu pai que está estressado", contou durante o trajeto.

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A propriedade recebeu referências ao apelido "Boiadeira", associado à cantora. A entrada leva o nome "Fazenda Boiadeira", enquanto outros itens do espaço também foram personalizados. "Acho chique, tudo tem meu nome", brincou. Ana ainda mostrou referências religiosas e revelou que queria levar a cor rosa para mais partes da fazenda. "Queria tudo rosa, mas minha mãe não deixou", contou.



Projeto do próprio rebanho



A formação do gado conta com participação direta de Rodrigo Castela, pai da cantora. Ele viajou ao Paraguai para acompanhar a compra dos animais destinados à propriedade. "Daqui a pouco chega na fazenda. Tudo do Paraguai, tá", disse Rodrigo em um vídeo compartilhado pela filha em agosto deste ano. "Meu pai comprando gado para fazenda no Paraguai", escreveu Ana.



Os animais adquiridos para a criação também receberam uma marca com as iniciais da artista. Ao mostrar uma delas, Ana relacionou o projeto à conquista de ter a própria criação. "Trabalhar muito para poder comprar meus gados e ter a minha própria marca. Tudo isso com a ajuda do meu pai", afirmou.



A fazenda ainda passa por mudanças. Uma das pequenas casas existentes no terreno funciona como sede e deverá ser reformada, enquanto outras construções estão sendo levantadas para acomodar funcionários.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa