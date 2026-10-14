Craque Neto comentou sobre relação de Virginia e Vini Jr - Reprodução/Instagram

Craque Neto comentou sobre relação de Virginia e Vini Jr Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2026 10:40

Craque Neto defendeu Virginia Fonseca após a confirmação do novo término com Vinicius Jr. Em participação no "PodPah", na terça-feira (13), o apresentador da Band elogiou a influenciadora e destacou o empenho para que a relação desse certo, lembrando que ela viajava com frequência para visitar o jogador em Madri, na Espanha.

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"Eu acho uma mulher extraordinária, monstruosa naquilo que faz. Levou os filhos dela, abriu o coração para esse cara uma vez, abriu a segunda vez e se fud** a terceira. Ela é uma das maiores empreendedoras desse país. Quando essa menina surgiu, ela surgiu de um jeito tão fod* que mudou toda a visão de como uma pessoa pode crescer em relação a tudo que a mulher precisa", afirmou.

O ex-jogador ressaltou a independência de Virginia. "Não foi ele que mandou. Ela foi para a Copa, ela que era mulher. Quando vai numa Fórmula 1, ninguém fala do Vinícius Jr, fala da roupa dela. Ela é pica. E ela que terminou".

Craque Neto também rebateu os comentários de que a influenciadora teria usado o atleta do Real Madrid para ganhar visibilidade internacional. "No relacionamento, para mim, ele usou mais ela do que as pessoas falam que ela usou ele. [Isso é] mentira. Ela é um milhão de vezes melhor que ele", disse.

Com a repercussão, Virginia Fonseca respondeu aos elogios do apresentador em um comentário nas redes sociais do podcast. "Gratidão pelos elogios", escreveu. Já Margareth Serrão, mãe da influenciadora, deixou emojis de palmas e coração vermelho.

Romance



O envolvimento de Virginia com Vinicius teve início em setembro do ano passado quando ela esteve três vezes em Madri e ficou hospedada na mansão do jogador. No mês seguinte, conversas do atleta com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. A ex-mulher de Zé Felipe deu uma nova chance ao romance após um pedido de desculpas do rapaz nas redes sociais.

A relação enfrentou uma crise em maio deste ano e a influenciadora comunicou o término do namoro. A separação durou pouco tempo. Em junho, Vinicius Jr confirmou a reconciliação ao escrever um comentário apaixonado em uma publicação de Virginia Fonseca com registros das férias em Sardenha, na Itália, após a Copa do Mundo. "Te amo", declarou.