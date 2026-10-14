Craque Neto comentou sobre relação de Virginia e Vini Jr Reprodução/Instagram
Craque Neto fala sobre romance de Virginia e Vini Jr: 'Ele usou ela'
Apresentador elogiou a influenciadora e comentou tentativas feitas por ela para que o namoro desse certo
Romance
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